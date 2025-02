Cosh! opent eerste Belgische pop-upstore in Leuven

Duurzaam modeplatform Cosh! opent haar eerste Belgische pop-upstore in Leuven. In de tijdelijke winkel zullen twaalf ontwerpers hun eigen visie op duurzamere mode presenteren, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht. De pop-upstore moet aandacht geven aan lokalere, kwalitatievere mode.

De tijdelijke Cosh!-winkel in Leuven geeft een podium aan Belgische ontwerpers, onder wie Sofie Darche, Elise Verdegem en Linde Vanden Bogaerde, maar zet ook internationale ontwerpers in de schijnwerpers. Zo zullen de Nederlandse Free Prisoner en Bybrown, en de Duitse Natascha van Hirschhausen en Clara Kaesdorf, in de winkel aanwezig zijn.

“We brengen merken samen die voorop lopen in duurzame innovatie en tonen hoe mode er in de toekomst uit kan zien”, aldus Niki de Schryver, oprichtster en CEO van Cosh!. De pop-up store opent op 1 maart en blijft in Leuven tot eind april. De lancering van de Belgische pop-upstore gaat gepaard met de lancering van Coash!-routekaart van Leuven.