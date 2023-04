Costes Fashion opent splinternieuwe winkel in Zaandam

Vandaag heeft Costes Fashion haar splinternieuwe winkelpand in Zaandam geopend. Het was een feestelijke gelegenheid voor zowel het Costes team als de bezoekers, het pand werd roze uitgelicht en was versierd met ballonnen. De eerste 200 consumenten kregen een giftcard cadeau, variërend van € 10 tot € 250. Het enthousiasme van het Costes team was groot: er stond een rij van tientallen meters lang om de nieuwe winkel te bewonderen.

Costes had al eerder een winkelpand aan de Gedempte Gracht in Zaandam (385m2), maar de nieuwe locatie is meer dan drie keer zo groot, met meer dan 1000m2. Het nieuwe pand was voorheen het onderkomen van H&M. Gedurende het hele paasweekend, t/m 10 april kun je profiteren van een openingsactie: bij elke aankoop vanaf €25 krijg je een Costes Canvas Tas cadeau.

Beeld: Costes Fashion

De Costes-Ervaring

De Costes winkels stralen een boutique sfeer uit, die met unieke accenten een huiselijke ‘feel good’ setting creëert. Dat levert een gezellige, maar ook een zeer overzichtelijke winkel ervaring op. Alle nieuwe Costes panden zijn op een shop-in-shop-achtige manier ingericht. Kledingstukken worden op kleur en collectie gepresenteerd, zodat de consument haar eigen stijl kan ontdekken. Het visual merchandising team van Costes is dan ook zeer bekwaam in het etaleren van complete looks. In de hele winkel zijn matching sets te vinden, zowel op de etalagepoppen als in de kledingrekken. Zo kan elke vrouw eenvoudig een garderobe samenstellen die ze naar hartenlust kan mixen en matchen.

Beeld: Costes Fashion

Over Costes

COSTES – Inspired by the world. Tijdens een inspiratietrip naar de toonaangevende fashion steden Parijs, Kopenhagen, New York en Londen kwam een ​​team van ontwerpers op het idee om een ​​vernieuwend internationaal fashion boutique concept te creëren. En in 2013 werd de eerste Costes winkel geopend. Dit jaar bestaat Costes 10 jaar.

De Costes winkels en webshop bedienen de eigentijdse, fashionable vrouw die op zoek is naar iets nieuws en verrassends. Deze vrouw laat zich graag inspireren door de nieuwste trends. Je kunt bij Costes terecht voor day-to-night outfits: van city chic tot stijlvol zakelijk, van tijdloos basic tot avontuurlijk rebels. Zo shop je moeiteloos een volledige outfit bij elkaar voor iedere mood en voor iedere gelegenheid.