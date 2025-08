Costes-winkel maakt comeback in Antwerpen

Nederlandse keten Costes maakt een rentree in de Antwerpse winkelstraat. Het merk opent deze augustus een nieuwe flagshipstore op de Meir, zo is te lezen in een persbericht.

De winkel telt 1200 vierkante meter en heeft ‘een volledig vernieuwd interieurconcept’.

“Antwerpen is voor Costes een strategische locatie. Met deze flagshipstore zetten we een krachtige stap in onze groei in België - met een anbod dat perfect inspeelt op de behoefte van de moderne, stijlbewuste vrouw”, aldus Anushka Dhondt, commercieel directeur bij Costes in het bericht.

Costes maakte in 2017 voor het eerst de stap naar Antwerpen. Toen vestigde het merk zich ook al op de Meir. Dit was eveneens de eerste Belgische winkel van het merk.