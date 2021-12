Creatief ondernemen: Steppin’ Out maakt van etalage ‘kijkshop’ met qr-codes bij elk item

“Je moet proberen creatief te zijn,” zo vertelt Clé Enneking, CEO van Steppin’ Out en The English Hatter, telefonisch aan FashionUnited. Natuurlijk was hij ‘echt even radeloos’ toen de harde lockdown werd aangekondigd, maar de ondernemer gaat niet bij de pakken neerzitten.

Gisteren zijn de werknemers van Steppin’ Out hard aan de slag gegaan om qr-codes te creëren voor alle items die leiden naar de webshop. Deze qr-codes worden bij de items in de in de etalage geplaatst, zodat mensen die de winkel voorbij lopen alsnog kunnen winkelen. “De winkel wordt een ‘kijkshop’,” vertelt Enneking aan de telefoon. Van elk item worden alle kleuren gepresenteerd, zodat de ‘windowshopper’ een duidelijk overzicht heeft van het assortiment. De medewerkers hebben uitvoerig getest met het gebruik van de qr-codes, zodat het bedrijf zeker weet dat het werkt. “Want kun je het op vijf meter afstand nog gebruiken of moet je met je neus tegen de ruit gedrukt staan,” lacht Enneking.

Steppin’ Out maakt van etalages ‘kijkshop’

De CEO hoopt dat mensen nog steeds voor een wandeling gaan en dat Steppin’ Out op wat sympathie van voorbijgangers kan rekenen. Bovendien heeft het bedrijf sinds de aankondiging van de lockdown een ‘aardige explosie’ van de webshop gezien, zo vertelt hij. “Onze artikelen zijn altijd goed voor cadeaus, zoals bijvoorbeeld een lamswollen trui.”

Naast de ‘kijkshop’ biedt Steppin’ Out ook nog gewoon ‘call & collect’ aan waarbij klanten de desbetreffende winkel bellen om een bestelling door te geven en op een later moment op te halen. De winkels zijn van elf uur ‘s ochtends tot vijf uur ‘s avonds open. Daarnaast blijft het natuurlijk ook gewoon mogelijk om via de webshop te bestellen en het thuis te laten bezorgen. “Daar zijn we natuurlijk helemaal afhankelijk van PostNL.” Enneking heeft er een hard hoofd in dat de winkels per 14 januari weer open mogen, het moment dat de huidige maatregelen in eerste instantie zullen aflopen. Hij hoopt voornamelijk dat er dan meer ruimte komt, zoals bijvoorbeeld winkelen op afspraak en dat er een passende compensatie komt voor de gesloten winkels. “Er zal wel iets moeten gebeuren.”

Ondertussen gaat Steppin’ Out gewoon verder met creatief ondernemen.