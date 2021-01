Creatief retailen in lockdowntijd, deel 2: Maggy's, Bata Superstore en Middelman Mode

Inmiddels is Nederland al ruim een maand in lockdown. Nu de winkels nog altijd verplicht gesloten zijn en het inkoopseizoen voor de deur staat moeten retailers meer dan ooit een beroep doen op hun creativiteit. Retailen in lockdowntijd: hoe doe je dat eigenlijk? Eerder deze maand sprak FashionUnited al met Only for Men, Open32 en Shoebaloo. Deze week zijn Maggy’s, Bata Superstore en Middelman Mode aan de beurt. Ook zij kiezen elk voor een heel eigen aanpak.

Maggy’s: digitaal modespektakel en een nieuwe webshop

Aan de vooravond van de lockdown kwam hij er dan toch: de webshop van modewinkel Maggy’s. “Ik ben mijn hele carrière een tegenstander geweest van online shoppen,” vertelt Maggy Hopman, eigenaar van de zelfstandige winkel in Bunschoten-Spakenburg, aan de telefoon. “Ik geloof, en dat doe ik nog steeds, in het belang van persoonlijk contact. Maar het afgelopen jaar hebben we laten zien dat online op allerlei manieren kan.”

In september pionierde Hopman in de Nederlandse retailbranche met een groots digitaal modespektakel. Vanuit de Rijtuigenloods in Amersfoort werd de livestream van de professionele catwalkshow direct uitgezonden naar de woonkamers van klanten die een kaartje voor de show hadden gekocht. Terwijl modellen verschillende looks presenteerden konden klanten van de winkel live chatten met de ‘mooimakers’ van Maggy’s, die vragen beantwoordden en reserveringen registreerden. De show had een groot bereik en maakte indruk in de sector, zag Hopman. “Met deze show ontstond de liefde voor online en besefte ik dat ik ook met een webshop het verschil kon maken.”

Hopman nam daarop een ICT’er aan, die voor Maggy’s een webshop ontwierp. Kort voor de lockdown ging de splinternieuwe webwinkel live. “We hebben hem gelanceerd in een soort startup-modus, wat er nu staat is pas het begin,” benadrukt Hopman. Maar de webshop loopt goed, ziet ze. “We hebben hem op het juiste moment gelanceerd.”

Het persoonlijk contact met klanten is een belangrijk aspect van Maggy’s. Dat contact moest ook online kunnen bestaan, vond Hopman. Kort voor de start van de uitverkoop in december sloot ze de webshop daarom tijdelijk, om deze in januari te heropenen met een online shopevenement speciaal bedoeld voor vaste klanten. “Ik wilde dat onze trouwe klantenkring als eerste kon profiteren van de sale,” verklaart Hopman. “Daar zijn fantastische reacties op gekomen. ‘Ik voel me als een kind in een snoepwinkel’, ‘wat fijn dat je dit voor ons doet’, ik voel me heel bijzonder’. Die reacties gaven ons echt vleugels.”

Hoewel de omzet nog niet vergelijkbaar is met die van een gewone januari, houdt het team van Maggy’s de moed erin. “We zijn blij met de webshop, de mood is positief. We halen ons geluk uit andere, kleinere dingen: bellen, facetimen of chatten met klanten, persoonlijke pakketjes bezorgen, plannen maken met het team, trainingen doen, content maken voor de webshop. We doen en leren allemaal nieuwe dingen.” Ook organiseert Maggy’s nog steeds inspiratieshows op social media. “We verwachten dat de lockdown echt nog wel tot februari duurt. Dan moet je niet met elkaar in een negatieve spiraal gaan zitten, dat helpt niet.”

Daarnaast is Hopman inmiddels bezig met de inkoop voor het volgende seizoen. “Ik werk vanuit een eigen moodboard en ga voorbereid de inkoop in,” aldus Hopman. “Ik wacht niet af wat de fabrikant biedt, maar ga op zoek naar wat ík wil. Ik krijg veel lookbooks doorgestuurd ga af en toe een collectie bekijken. De voorbereiding is dit jaar wat intensiever, dat wel. Maar ook dat is een kwestie van mindset.”

Bata: de Super Shoefeur en verbouwen in de Superstore

Ook bij de Bata Superstore in Best blijft het team druk bezig. “We zitten nooit stil,” lacht Inge Verhagen, specialist Marketing en Communicatie bij de schoenenwinkel. “We kijken altijd naar wat er wel kan, in plaats van niet. Wat is er mogelijk met de middelen die je hebt?”

Met Bata gaat het aardig, vertelt Verhagen. “We hebben een goed jaar gedraaid, maar lopen wel de winkelomzet van eind december en januari mis. Dat is niet de ergste periode om over te slaan, maar je blijft wel met je najaarshandel zitten. Maar goed, we klagen niet.” Het bedrijf heeft gelukkig een goedlopende webshop, en sinds half januari ook een speciale shop-in-shop voor werkschoenen die open mag blijven omdat de schoenen onder ‘essentiële producten’ vallen. De rest van de Superstore is afgeschermd.