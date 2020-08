Crisis of niet, Zeeman wil dit jaar tien nieuwe winkels in Frankrijk

Zeeman hoopt in 2020 tien nieuwe filialen te openen in Frankrijk. Dat zegt de Nederlandse kledingdiscounter tegenover de Franse krant Le Monde. De keten heeft op dit moment 292 winkels in het land en denkt dat daar op de lange termijn nog zo’n honderd bij kunnen komen. Dat is opvallend, zo schrijft Le Monde, zeker in een tijd waarin veel ketens juist winkels sluiten.

Zeeman groeit in Frankrijk in populariteit. De keten, die in 1967 werd opgericht door Jan Zeeman, is al sinds 1991 in Frankrijk actief, maar werd er nooit heel bekend. Nu Fransen steeds minder willen uitgeven aan kleding wordt het concept van Zeeman des te geliefder. Zeeman zoekt specifiek naar winkelruimtes van circa 250 vierkante meter, in steden waar meer dan veertigduizend mensen wonen.

Ook in Spanje ziet Zeeman mogelijkheden voor uitbreiding, aldus Stéphane Bauer, directeur van Zeeman, tegenover Le Monde. Hier heeft de keten nu zeventig vestigingen. Dat moeten er op de middellange termijn ongeveer honderd worden.

Zeeman doet het internationaal nog steeds goed. Vorig jaar was de omzet van het bedrijf 769 miljoen euro. Hoewel de keten dit voorjaar 850 van zijn 1.300 winkels tijdelijk moest sluiten, stelt Bauer dat de keten “in goede financiële gezondheid verkeert”, en dat het zijn fabrikanten in Bangladesh en Pakistan heeft kunnen blijven doorbetalen.