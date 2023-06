Crocs opent tweede Nederlandse winkel

Schoenenmerk Crocs opent zijn tweede Nederlandse winkel in Batavia Stad Fashion Outlet, zo maakt Jasper Den Hartog, Retail Director bij het outletcentrum, bekend op LinkedIn.

“De tweede winkel gaat letterlijk vliegen deze zomer”, schrijft Den Hartog. “Let’s Croc’n Roll!”

De eerste Nederlandse outletstore van het Amerikaanse schoenenmerk streek neer in Roermond, die twee maanden geleden opnieuw opende.

Crocs ziet zijn omzet de afgelopen jaren flink groeien. Zo noteerde het in boekjaar 2022 nog een omzetplus van 53,7 procent, waardoor het bedrijf een omzet van 3,6 miljard dollar bereikte (3,4 miljard euro). Daarmee is Crocs goed op weg om de doelstelling van 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) te bereiken in 2026.