Daily Paper opent nieuwe winkel in Amsterdam

Daily Paper opende op 17 oktober de deuren van een gloednieuwe winkel in Amsterdam. Het Amsterdamse modemerk is nu ook te vinden in de Leidsestraat, zo wordt bekendgemaakt in een persbericht van A.s.r. Real Estate.

Daily Paper vestigt zich in de Leidsestraat in een pand met ongeveer 373 vierkante meter vloeroppervlakte. Het Amsterdamse streetwearmerk is al gevestigd in de thuisstad in de Bilderdijkstraat en met shop-in-shops in de Bijenkorf.

Het streetwearmerk werd opgericht in 2012 door drie vrienden: Hussein Suleiman, Jefferson Osei en Abderrahmane Trabsini. De mannen deelden een liefde voor muziek, kunst, mode en cultuur. Daily Paper groeide uit tot een begrip en wordt aangespoord door het rijke erfgoed van de Afrikaanse cultuur, verpakt in eigentijdse ontwerpen. Het streetwearmerk lanceert twee collecties per jaar voor zowel dames als heren.