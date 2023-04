Damesmodemerk Varley opent eerste Europese winkel in Chelsea

Varley, een Amerikaans sportmodemerk voor dames, opent deze zomer een flagshipstore in de Londense wijk Chelsea, dat maakt vastgoedpartij Cadogan bekend in een persbericht. De flagshipstore is de eerste Europese vestiging.

De winkel telt 2.203 vierkante meter en bevindt zich aan de King’s Road. Varley heeft een huurcontract getekend voor vijf jaar, zo staat in het persbericht.

Varley werd in 2015 opgericht door Lara en Ben Mead. Het damesmodemerk staat voor kwaliteit en community. “De collecties zijn zeer technisch, gemaakt met zelf ontworpen technologieën en zelfgemaakte stoffen die zijn ontworpen om elke training te verbeteren.”

“De opening van onze eerste winkel in Chelsea is een belangrijk moment voor Varley”, schrijft Lara. “De winkel is prachtig en heeft de meest indrukwekkende ramen. Dan is er ook nog de fascinerende geschiedenis van King’s Road - het is een geweldige plek om onze flagshipstore te openen.”