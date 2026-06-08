Dameszaak Elite Mode in Den Haag gaat sluiten; eigenaren met pensioen

Damesmodezaak Elite Mode aan de Frederik Hendriklaan in Den Haag gaat sluiten, omdat eigenaren Nelleke en Bert Spijksma eind dit jaar met pensioen gaan. Dat kondigen zij aan via de website van de winkel en is vandaag te lezen in een artikel van IndeBuurt Den Haag.

De multibrandstore verkoopt onder meer merken als Brax, NYDJ, Bette Barclay, Cat Noir, Caroline Biss, Eterna en Faber Woman knitwear en is gespecialiseerd in broeken, vertelt Bert Spijksma aan IndeBuurt.

Het echtpaar is sinds 1990 eigenaar van de zaak. De opheffingsuitverkoop is gestart. Elite Mode blijft tot het einde van het jaar geopend.