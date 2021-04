Dante6 start kledingverhuur via verhuurservice Masterpiece

Nederlands modemerk Dante6 gaat de collectie aanbieden via kledingverhuurservice Masterpiece, zo is te lezen in een persbericht van het merk. Vanaf april 2021 is de collectie te huur via het platform.

“Met Dante6 hebben we een missie en willen we een beweging in gang zetten. Een beweging van duurzame mode voor de hele modeketen, de natuur, de wereld en onze dierbaren. Masterpiece is een mooi middel waarmee wij onze missie meer kracht bij zetten”, aldus Arlette Huisman, CEO van Dante6, in het persbericht. Elke keer wanneer een item van het merk wordt verhuurt, krijgt Dante6 een deel van de opbrengst.

“Het is ons doel om een nieuw verdienmodel te introduceren binnen de mode-industrie”, vertellen Masterpiece-oprichtsters Lieke van Schouwenburg en Suzanne Vermet-Reijgersberg, in het bericht. “Hoe vaker een kledingstuk verhuurd kan worden, hoe meer een merk daaraan verdient. Het is dus een extra reden om kwalitatief goede kleding te maken met een lange levensduur.”

Bij Masterpiece kunnen klanten een abonnement afsluiten en iedere maand voor een vast bedrag kleding huren. Ook kan een outfit gehuurd worden voor een enkele gelegenheid.