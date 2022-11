Data Mastercard: Noord-Hollanders kopen kledij in overvloed

Betaaltechnologiebedrijf Mastercard SpendingTM ziet grote verschillen bij consumentenbestedingen in de retail tussen de provincies, dat meldt het bedrijf in een persbericht. In alle sectoren wordt meer uitgegeven, maar de verschillen zijn groot per provincie op het gebied van onder andere kleding en sieraden.

Mastercard SpendingPulseTM geeft inzicht in in-store en online retailuitgaven voor alle betaalmethoden in augustus en september 2021 en 2022 in Nederland. Uit deze informatie blijkt dat Zeeuwen in augustus en september 2022 bijvoorbeeld dertig procent meer uitgaven aan de e-tail, terwijl Groningers 7,8 procent minder online besteedden.

Nederlanders gaven in augustus en september dit jaar gemiddeld 3,5 procent meer uit aan kleding, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de cijfers. Per provincie gekeken, schiet Noord-Holland er bovenuit: daar gaf men 21,2 procent meer uit aan kleding. In Groningen gaf men 9,6 procent meer aan kledij uit. In Friesland en Zeeland daalde dit percentage met zes procent.

Ook in de sieradenbranche werd in augustus en september meer uitgegeven: gemiddeld 11,2 procent. Ingezoomd op de provincies blinkt vooral Zeeland uit. Daar gaf men maar liefst 58,5 procent meer uit. Groningen liet daarentegen een daling van 8,6 procent zien.

De inzichten van het betaaltechnologiebedrijf zijn vrijblijvend en weerspiegelen de lokale valuta van de markt, zo staat in het persbericht.