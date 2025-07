Dazzled opent tijdelijke winkel in Amsterdam

Het gehaakte tassen- en accessoiresmerk Dazzled breidt uit met een pop-upwinkel aan de Rosmarijnsteeg 6 in Amsterdam. De winkel is slechts één week open, van maandag 7 tot en met zondag 13 juli, meldt oprichter Quinty Wegbrans in een bericht op LinkedIn.

Dazzled werd in juli 2023 opgericht in Amsterdam. Wegbrans behaalde in juli 2022 haar bachelor Fashion & Branding aan het AMFI (Amsterdam Fashion Institute).

Inmiddels is het merk te koop via de eigen webshop en bij tien retailers in Nederland, België en Portugal, onder andere Things I Like Things I Love (Amsterdam), Wildthings Collectables (Lissabon), Chou Chou (Knokke) en Jutka & Riska (Amsterdam, Haarlem en Antwerpen).