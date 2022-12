De A1 winkel zoekmachine

PrimeStreets realiseerde zich, dat retailers te veel tijd kwijt zijn om het aanbod in de markt te selecteren. Er zijn diverse websites van retail makelaars en zoekmachines, maar een totaaloverzicht van het aanbod ontbrak. Vandaar dat PrimeStreets een A1 retail platform is opgestart. Hier kunnen retailers al het aanbod over A1 locaties in de grote steden van Nederland vinden! Door PrimeStreets te gebruiken wordt er veel tijd en moeite bespaart. Het is eenvoudig om een zoekopdracht in te stellen. De retailers hoeven niet verder te zoeken en worden automatisch op de hoogte gehouden inzake nieuwe panden van de zoekopdracht!

Door gebruik te maken van PrimeStreets: