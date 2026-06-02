De Antwerpse Kammenstraat tijdelijk autovrij tijdens start solden

Meer rust voor soldenshoppers. De Antwerpse Kammenstraat gaat aan het begin van de soldenperiode dicht voor auto’s, zo meldt HLN.

Van 26 juni tot en met 14 juli 2025 is de straat elke dag tussen 11 en 19 uur autovrij. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd, een eerdere soldenperiode was deze maatregel ook al van kracht.

De Kammenstraat is zelf een populaire winkelstraat met diverse bekende merken en retailer. De straat grenst daarnaast aan voetgangersgebied De Wilde Zee. Om de buurt bereikbaar te houden zijn er meer tijdelijke verkeersmaatregelen. Zo wordt de Everdijstraat afgesloten ter hoogte van parking Oudaan, de Sleutelstraat en de Sint-Antoniusstraat zijn niet meer bereikbaar vanuit de Kammenstraat, maar blijven toegankelijk via de Nationalestraat, zo meldt HLN. In de Lombardenstraat geldt dubbelrichtingsverkeer en een plaatselijk parkeerverbod. Verkeer uit de Geefsstraat moet verplicht rechtsaf richting de Schoenmarkt, met uitzondering van openbaar vervoer en fietsers. Wie de parking aan de Oudaan verlaat, rijdt verplicht linksaf en verlaat de buurt via de Lange Gasthuisstraat.