De Bijenkorf biedt tijdelijk tassencollectie van Linfin aan

De Bijenkorf in Maastricht breidt in het weekend van 24 mei 2024 haar tassenassortiment uit. Het Nederlandse warenhuis gaat daarvoor een tijdelijke samenwerking aan met de Maastrichtse ontwerpstudio Linfin, zo maakt Linfin bekend in een persbericht.

Linfin is tussen 24 en 26 mei te vinden op de tassenafdeling van De Bijenkorf in Maastricht. De Maastrichtse studio neemt haar collectie mee, die bestaat uit een weekendtas, handtas, polstas en clutch. De collectie bevat bovendien oorbellen die zijn gemaakt van restleer uit de tassen. Wie geïnteresseerd is in het makersproces van de tassen, kan een kijkje nemen bij het aanwezige ontwerpersduo Elisabeth en Victor van der Stouwe, die op de tassenafdeling tassen zullen maken.

De Maastrichtse ontwerpstudio richt zich exclusief op het gebruik van natuurlijke en lokale materialen. Linfin werkt samen met lokale leveranciers, zoals een houtbewerker uit de buurt die de eikenhouten handvatten van de tassen ontwikkelt. Alle tassen worden ontworpen, ontwikkeld en met de hand gestikt in Maastricht.