De Bijenkorf lanceert kledingverhuur met ‘Stijlstudio’

De Bijenkorf breidt het aantal ‘groene services’ uit. Het luxe warenhuis heeft namelijk de ‘Stijlstudio’ geïntroduceerd in waar klanten gelegenheidskleding kunnen huren, aldus een persbericht. De stijlstudio is te vinden in het filiaal in Rotterdam.

De Bijenkorf heeft een gecureerde selectie gemaakt van merken zoals Ted Baker, Maje, L.K. Bennett, RedValentino, Alexander McQuen, Balmain, Coach, Chloé en Jacquemus. De prijzen variëren van 45 euro tot 500 euro voor een standaard huurtermijn van vier dagen. Reinigen en retourneren zijn in de prijs inbegrepen.

De Bijenkorf heeft de intentie om de verhuurservice in de loop van het jaar mogelijk verder uite te breiden met andere kledingstukken en accessoires. Ook overweegt de luxeretailer om de service uit te breiden naar andere winkels.

Vorig jaar introduceerde de Bijenkorf al een verhuurservice, maar dit was alleen voor de verhuur van serviesgoed. Met de verhuur van kleding wil het warenhuis verder bijdragen aan de vermindering van de milieu-impact van de mode-industrie, aldus het bedrijf in het persbericht.