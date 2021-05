De Bijenkorf officieel van start in Oostenrijk met webshop

Warenhuis de Bijenkorf heeft officieel de stap naar Oostenrijk gemaakt. Het bedrijf kondigde vorig jaar al aan dat het een webshop zou openen in het land, maar nu is deze ook officieel gelanceerd, zo blijkt uit een persbericht.

Met de uitbreiding naar Oostenrijk is De Bijenkorf op dit moment in vijf Europese landen aanwezig. Eerder breidde de Nederlanders retailer al uit naar België, Duitsland en Frankrijk. De Bijenkorf maakte in 2015 al de stap naar België door middel van een webshop en in 2019 ging het bedrijf de Duitse grens over. In 2020 werd de expansie naar Franstalig België, Frankrijk en Oostenrijk aangekondigd.

“De webshops van de Bijenkorf onderscheiden zich niet alleen door het uitgebreide merkenaanbod, maar ook door gebruiksvriendelijkheid. Deze uitbreiding naar Oostenrijk is een logische stap na de succesvolle online uitrol in België, Duitsland en Frankrijk”, aldus Giovanni Colauto, CEO van de Bijenkorf, in het persbericht.