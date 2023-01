De Bijenkorf stapt in verkoop tweedehands meubels

De Bijenkorf in Rotterdam gaat tweedehands meubels verkopen in samenwerking met de online marktplaats Reliving. Dat maakt het warenhuis bekend in een persbericht. Reliving krijgt bijna honderd vierkante meter winkeloppervlakte.

In de shop-in-shop worden geselecteerde tweedehands meubels en vintage woonaccessoires aangeboden. Voor Reliving is de samenwerking met het warenhuis een kans om het aanbod en gedachtegoed een nieuwe doelgroep aan te spreken, zo staat in het persbericht. Naast het aanbieden van geselecteerde items, worden er in de pop-up store ook workshops georganiseerd.

“Ondanks de snel groeiende vraag naar vintage en tweedehands, vinden veel mensen het toch nog spannend om iets niet-nieuws te kopen. Met onze experience pop-up winkel willen we laten zien dat preloved meubels passen in ieder interieur,” vertelt Ananda van Doorn, CEO van Reliving, in het persbericht.

De shop-in-shop opent haar deuren op 21 januari in De Bijenkorf Rotterdam tot tenminste eind april. Meubels kunnen thuisbezorgd worden.