De debutanten van de Nederlandse winkelstraat in de tweede helft van 2025

De winkelstraat blijft veranderen. Retailers verhuizen, vertrekken of breiden niet alleen uit, het retaillandschap krijgt er ook elk jaar nieuwe spelers bij. FashionUnited zet de debutanten van de tweede helft van 2025 voor u op een rij.

Lululemon

Het Canadese sportmerk Lululemon breidt in 2025 flink uit in Europa. Zo opent het diverse winkels in Nederland en België.

Lululemon in Amsterdam. Credits: Lululemon

Gymshark

Het Britse sportkledingmerk Gymshark is het kanaal overgestoken. Het merk opent de eerste winkel op het Europese vasteland in Amsterdam in juni. Het merk heeft een prominente plek gekozen in de Kalverstraat. De winkel heeft drie verdiepingen en een totaaloppervlakte van ruim 1.000 vierkante meter.

De eerste Europese Gymshark-winkel in Amsterdam. Credits: Sam Kane

In de winkel zijn onder andere de populaire Power- en Vital-collecties verkrijgbaar. Credits: Sam Kane

Gymshark aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam Credits: Sam Kane

De paspop gebaseerd op Chris Bumstead, een echt lid van de Gymshak-community. Credits: Sam Kane

Gymshark aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam Credits: Sam Kane

Gymshark aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam Credits: Sam Kane

Gymshark aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam Credits: Sam Kane

Gymshark aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam Credits: Sam Kane

Gymshark aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam Credits: Sam Kane

Gymshark aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam Credits: Sam Kane

Gymshark aan de Kalverstraat 178 in Amsterdam Credits: Sam Kane

Jérôme Dreyfuss

De Negen Straatjes zijn een geliefde plek voor merken om een winkel te openen. In 2025 doet ook Franse lederwarenmerk Jérôme Dreyfuss dit ook. Het is de vijfde winkel wereldwijd en de eerste winkel buiten Frankrijk.

De nieuwe winkel is gevestigd in de Negen Straatjes, aan de Keizersgracht 233. Belgische architect Guillaume Van Wassenhove heeft de winkel ontworpen. Het zal een subtiele Japanse sfeer hebben. Het interieur bevat meubels van Frans hout uit duurzaam beheerde bossen en benadrukt de visie van Dreyfuss op vakmanschap en ‘perfect imperfect’ design.

Het model Pepito in de winkel van Jérôme Dreyfuss in Amsterdam. Credits: Jérôme Dreyfuss

Je m’appelle

Nederlands kledingmerk Je m’appelle groeit. Het van oorsprong online kledingmerk opende in mei een fysieke kledingwinkel, aan de Asselsestraat 50 in Apeldoorn.

Petite Boutique Je m'appelle Credits: Maurice van Bussel

Credits: Maurice van Bussel

Credits: Maurice van Bussel

Credits: Maurice van Bussel

Credits: Maurice van Bussel

Credits: Maurice van Bussel

Credits: Maurice van Bussel

Credits: Maurice van Bussel

Malelions

Nederlands modemerk Malelions heeft de eerste stap naar de fysieke retail gemaakt. Het merk was al te vinden bij wholesalepartners in de winkelstraat, maar heeft nu ook een eigen monobrandstore geopend.

Oprichter Thijs Offermeijer geeft aan dat het merk lang heeft toegewerkt naar deze stap. Het merk opende een outlet in Designer Outlet Roosendaal.

Malelions heeft een outletwinkel geopend in Roosendaal en heeft daarmee de eerste monobrandstore. Credits: Malelions

De eerste Malelions monobrandstore. Credits: Malelions.

De eerste Malelions monobrandstore. Credits: Malelions

De eerste Malelions monobrandstore. Credits: Malelions

De eerste Malelions monobrandstore. Credits: Malelions

Oysho

De Spaanse sport- en athleisureketen Oysho, onderdeel van modegroep Inditex (Zara, Bershka), heeft haar eerste Nederlandse winkel geopend aan de Kalverstraat 42 in Amsterdam. De flagshipstore ligt op steenworp afstand van de Dam en beslaat 1.359 m², waarvan 725 m² winkelruimte, verdeeld over vier verdiepingen.

OYSHO flagship in Amsterdam Credits: OYSHO

Oysho flagship in Amsterdam Credits: Oysho

Oysho Credits: Oysho

Mesure

Damesmodemerk Mesure heeft een eigen winkel geopend. De vestiging van het made-to-measure merk is te vinden aan de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam, zo is te lezen in het persbericht. De winkel geeft de bezoeker de kans om de stoffen, diverse modellen en details te ontdekken. Samen met een style advisor wordt het perfecte item samengesteld.

Made-to-measure merk Mesure heeft een eigen winkel geopend. Credits: Mesure

Made-to-measure merk Mesure heeft een eigen winkel geopend. Credits: Mesure

Made-to-measure merk Mesure heeft een eigen winkel geopend. Credits: Mesure

Topologie

Frans merk Topologie is vanaf eind november te vinden aan de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam, zo meldt het merk aan FashionUnited. Topologie laat zich inspireren door elementen uit het bergbeklimmen, maar implementeert deze in items voor het alledaagse stadse leven. Denk aan diverse soorten tassen en bijbehorende accessoires zoals sjaals en capuchons.

Topologie London store. Credits: Topologie.

Be:at

Nederlands kledingmerk Be:at slaat de vleugels uit. Het merk was altijd exclusief te vinden bij moederbedrijf Daka, maar heeft zich nu gevestigd aan de Coolsingel in Rotterdam met de eerste monobrandwinkel.

De eerste Be:at winkel is te vinden op de hoek van Coolsingel en De Meent. Credits: Be:at

Credits: Be:at

Mikuta

Een van de merken die zijn eerste internationale winkels in Nederland opent dit jaar is het Duitse Mikuta. Het merk opent niet alleen winkel, maar ook een showroom-ruimte. “We zijn erg blij met de aankondiging van de opening van onze winkel en onze allereerste showroom in Nederland”, zegt medeoprichtster Jacqueline Mikuta. “Amsterdam is voor ons een tweede thuis geworden. Net als in Berlijn staat de authenticiteit van de stad centraal in alles wat we ontwerpen.”

Mikuta's nieuwe winkel in Amsterdam Credits: Mikuta

Mikuta's nieuwe winkel in Amsterdam Credits: Mikuta

Mikuta's nieuwe winkel in Amsterdam Credits: Mikuta

Mikuta opent eerste winkel in Nederland Credits: Mikuta

Meller

Het in Barcelona gevestigde Meller, een digitaal merk gespecialiseerd in zonnebrillen en onlangs voor 80 procent overgenomen door de Indiase groep Lenskart, vestigt zich in Amsterdam met de opening van een fysieke winkel in een van de drukste winkelstraten van de Nederlandse hoofdstad. Met deze opening introduceert Meller zijn tweede eigen verkooppunt en de eerste buiten Spanje.

De eerste Nederlandse winkel van Meller. Credits: Meller

De eerste Nederlandse winkel van Meller. Credits: Meller

De eerste Nederlandse winkel van Meller. Credits: Meller

De eerste Nederlandse winkel van Meller. Credits: Meller

De eerste Nederlandse winkel van Meller. Credits: Meller

Applied Art Forms

Het Amsterdamse merk Applied Art Forms heeft zijn intrek genomen in een oud Vanilia-pand op de Utrechtsestraat in Amsterdam. Applied Art Forms-oprichter Guy Berryman noemt het niet alleen een ruimte voor retail, maar ook een ‘culturele hub voor de creatieve gemeenschap’.

De eerste winkel van Applied Art Forms. Credits: Applied Art Forms / Foto door Iris Ooms

De winkel van Applied Art Forms aan de Utrechtsestraat. Credits: Applied Art Forms / Foto door Iris Ooms.

De eerste winkel van Applied Art Forms. Credits: Applied Art Forms / Foto door Iris Ooms

De eerste winkel van Applied Art Forms. Credits: Applied Art Forms / Foto door Iris Ooms.

De eerste winkel van Applied Art Forms. Credits: Applied Art Forms / Foto door Iris Ooms

De eerste winkel van Applied Art Forms. Credits: Applied Art Forms / Foto door Iris Ooms

De eerste winkel van Applied Art Forms. Credits: Applied Art Forms / Foto door Iris Ooms

Notbranded

Van online succes naar een plek in de winkelstraat: Nederlands sieradenmerk Notbranded heeft de stap naar de fysieke retail gemaakt. Het merk heeft een winkel geopend aan de Heiligeweg in Amsterdam, een zijstraat van de bekende Kalverstraat.

Credits: Notbranded

Credits: Notbranded

Credits: Notbranded

De necklace bar waar bezoekers hun eigen ketting kunnen samenstellen. Credits: Notbranded

Suspicious Antwerp

Populair Amsterdams winkelgebied, de Negen Straatjes, heeft er in 2025 een nieuwe huurder bij gekregen. Het Belgische modemerk Suspicious Antwerp is er neergestreken in de Reestraat. Het is de tweede winkel wereldwijd van het merk. De eerste is toepasselijk te vinden in Antwerpen.

Punt Roma

Punt Roma heeft in 2025 zijn entree gevonden in Nederland, dankzij moederbedrijf Victrix Group. De Spaanse groep nam de merkrechten van Duits merk Gerry Weber over. Hierdoor opende de eerste Punt Roma winkel in Nederland in een voormalige Gerry Weber-pand.

Twice as Nice

Belgische sieradenketen Twice as Nice zetten niet alleen voet in Nederland, het zette een aantal stappen. Het merk opende

winkels in Utrecht, Rotterdam, Maastricht, Arnhem en Leidschendam.

The Make

Slow fashion merk heeft na een pop-up in Arnhem een vast winkel geopend in Den Bosch.

Wmnsuit

Den Bosch heeft er nog een speler bijgekregen dit jaar, namelijk pakkenmerk Wmnsuit.