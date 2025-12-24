De debutanten van de Nederlandse winkelstraat in de tweede helft van 2025
De winkelstraat blijft veranderen. Retailers verhuizen, vertrekken of breiden niet alleen uit, het retaillandschap krijgt er ook elk jaar nieuwe spelers bij. FashionUnited zet de debutanten van de tweede helft van 2025 voor u op een rij.
Lululemon
Het Canadese sportmerk Lululemon breidt in 2025 flink uit in Europa. Zo opent het diverse winkels in Nederland en België.
Gymshark
Het Britse sportkledingmerk Gymshark is het kanaal overgestoken. Het merk opent de eerste winkel op het Europese vasteland in Amsterdam in juni. Het merk heeft een prominente plek gekozen in de Kalverstraat. De winkel heeft drie verdiepingen en een totaaloppervlakte van ruim 1.000 vierkante meter.
Jérôme Dreyfuss
De Negen Straatjes zijn een geliefde plek voor merken om een winkel te openen. In 2025 doet ook Franse lederwarenmerk Jérôme Dreyfuss dit ook. Het is de vijfde winkel wereldwijd en de eerste winkel buiten Frankrijk.
De nieuwe winkel is gevestigd in de Negen Straatjes, aan de Keizersgracht 233. Belgische architect Guillaume Van Wassenhove heeft de winkel ontworpen. Het zal een subtiele Japanse sfeer hebben. Het interieur bevat meubels van Frans hout uit duurzaam beheerde bossen en benadrukt de visie van Dreyfuss op vakmanschap en ‘perfect imperfect’ design.
Je m’appelle
Nederlands kledingmerk Je m’appelle groeit. Het van oorsprong online kledingmerk opende in mei een fysieke kledingwinkel, aan de Asselsestraat 50 in Apeldoorn.
Malelions
Nederlands modemerk Malelions heeft de eerste stap naar de fysieke retail gemaakt. Het merk was al te vinden bij wholesalepartners in de winkelstraat, maar heeft nu ook een eigen monobrandstore geopend.
Oprichter Thijs Offermeijer geeft aan dat het merk lang heeft toegewerkt naar deze stap. Het merk opende een outlet in Designer Outlet Roosendaal.
Oysho
De Spaanse sport- en athleisureketen Oysho, onderdeel van modegroep Inditex (Zara, Bershka), heeft haar eerste Nederlandse winkel geopend aan de Kalverstraat 42 in Amsterdam. De flagshipstore ligt op steenworp afstand van de Dam en beslaat 1.359 m², waarvan 725 m² winkelruimte, verdeeld over vier verdiepingen.
Mesure
Damesmodemerk Mesure heeft een eigen winkel geopend. De vestiging van het made-to-measure merk is te vinden aan de Jacob Obrechtstraat in Amsterdam, zo is te lezen in het persbericht. De winkel geeft de bezoeker de kans om de stoffen, diverse modellen en details te ontdekken. Samen met een style advisor wordt het perfecte item samengesteld.
Topologie
Frans merk Topologie is vanaf eind november te vinden aan de Nieuwe Spiegelstraat in Amsterdam, zo meldt het merk aan FashionUnited. Topologie laat zich inspireren door elementen uit het bergbeklimmen, maar implementeert deze in items voor het alledaagse stadse leven. Denk aan diverse soorten tassen en bijbehorende accessoires zoals sjaals en capuchons.
Be:at
Nederlands kledingmerk Be:at slaat de vleugels uit. Het merk was altijd exclusief te vinden bij moederbedrijf Daka, maar heeft zich nu gevestigd aan de Coolsingel in Rotterdam met de eerste monobrandwinkel.
Mikuta
Een van de merken die zijn eerste internationale winkels in Nederland opent dit jaar is het Duitse Mikuta. Het merk opent niet alleen winkel, maar ook een showroom-ruimte. “We zijn erg blij met de aankondiging van de opening van onze winkel en onze allereerste showroom in Nederland”, zegt medeoprichtster Jacqueline Mikuta. “Amsterdam is voor ons een tweede thuis geworden. Net als in Berlijn staat de authenticiteit van de stad centraal in alles wat we ontwerpen.”
Meller
Het in Barcelona gevestigde Meller, een digitaal merk gespecialiseerd in zonnebrillen en onlangs voor 80 procent overgenomen door de Indiase groep Lenskart, vestigt zich in Amsterdam met de opening van een fysieke winkel in een van de drukste winkelstraten van de Nederlandse hoofdstad. Met deze opening introduceert Meller zijn tweede eigen verkooppunt en de eerste buiten Spanje.
Applied Art Forms
Het Amsterdamse merk Applied Art Forms heeft zijn intrek genomen in een oud Vanilia-pand op de Utrechtsestraat in Amsterdam. Applied Art Forms-oprichter Guy Berryman noemt het niet alleen een ruimte voor retail, maar ook een ‘culturele hub voor de creatieve gemeenschap’.
Notbranded
Van online succes naar een plek in de winkelstraat: Nederlands sieradenmerk Notbranded heeft de stap naar de fysieke retail gemaakt. Het merk heeft een winkel geopend aan de Heiligeweg in Amsterdam, een zijstraat van de bekende Kalverstraat.
Suspicious Antwerp
Populair Amsterdams winkelgebied, de Negen Straatjes, heeft er in 2025 een nieuwe huurder bij gekregen. Het Belgische modemerk Suspicious Antwerp is er neergestreken in de Reestraat. Het is de tweede winkel wereldwijd van het merk. De eerste is toepasselijk te vinden in Antwerpen.
Punt Roma
Punt Roma heeft in 2025 zijn entree gevonden in Nederland, dankzij moederbedrijf Victrix Group. De Spaanse groep nam de merkrechten van Duits merk Gerry Weber over. Hierdoor opende de eerste Punt Roma winkel in Nederland in een voormalige Gerry Weber-pand.
Twice as Nice
Belgische sieradenketen Twice as Nice zetten niet alleen voet in Nederland, het zette een aantal stappen. Het merk opende
winkels in Utrecht, Rotterdam, Maastricht, Arnhem en Leidschendam.
The Make
Slow fashion merk heeft na een pop-up in Arnhem een vast winkel geopend in Den Bosch.
Wmnsuit
Den Bosch heeft er nog een speler bijgekregen dit jaar, namelijk pakkenmerk Wmnsuit.