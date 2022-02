De debutanten van de Nederlandse winkelstraat van de afgelopen maanden

De winkelstraat blijft veranderen. Niet alleen door de pandemie en andere veranderingen in de maatschappij, maar ook puur omdat nieuwe merken zich vestigen in de Nederlandse winkelstraat. FashionUnited maakt een overzicht van de nieuwe gezichten van de afgelopen tijd.

Copenhagen Studios Den Bosch

In het tweede halfjaar van 2021 was Copenhagen Studios een van de nieuwe gezichten in de winkelstraat. Het schoenenmerk streek neer in Den Bosch. Copenhagen Studios is het merk van Johannes en Julian Rellecke, de oprichters van het bekende Duitse merk Liebeskind.

Copenhagen Studios

Copenhagen Studios

Copenhagen Studios

Copenhagen Studios

Bimba Y Lola

Het Spaanse merk Bimba Y Lola strijkt aan het einde van het jaar neer in Amsterdam op het Koningsplein. Het merk kenmerkt zichzelf door een eigenwijze en kleurrijke uitstraling. Typisch voor het merk zijn speelse prints, tech-details en verwijzingen naar pop-cultuur.

Bimba y Lola in Amsterdam

Bimba y Lola in Amsterdam

Bimba y Lola in Amsterdam

Bimba y Lola in Amsterdam

Bimba y Lola in Amsterdam

Bimba y Lola in Amsterdam

Ganni

Deens modemerk Ganni strijkt september neer in de Negen Straatjes in Amsterdam. De eerste winkel van het merk in Nederland moet de bezoeker een huiselijk gevoel geven. Voor het ontwerp is dan ook gekozen om het huis van oprichters Ditte en Nicolaj Reffstrup enigszins na te bootsen. Met de nadruk op verantwoord gebruik van materialen is er ook gekozen voor podia van gerecycled plastic, dienbladen van oude stoffen en tapijten van oude Ganni-stoffen.

Via Ganni

Via Ganni

Via Ganni

Via Ganni

Via Ganni

Via Ganni

Via Ganni

Hyp3

Sneaker reseller Hyp3 opent in september voor het eerst een fysieke locatie. In de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam opent de eerst vestiging. Oprichter Yassine al Mobaress vertelt schriftelijk aan FashionUnited dat het met het retailontwerp een high-end uitstraling wil hebben, maar dat het tegelijkertijd ook een bepaalde edge moet uitstralen.

Via Hyp3

Via Hyp3

Via Hyp3

Via Hyp3

Via Hyp3

XPLCT Studios

Luxe streetwear bedrijf XPLCT Studios opende in september de allereerste winkel. Het merk opende de deuren in de Kalverstraat in Amsterdam.

XPLCT Studios

XPLCT Studios

XPLCT Studios

The New Originals

Toonaangevend merk The New Originals opende de allereerst winkel in 2021. Helaas zijn er van de winkel geen beelden gedeeld.

The Next Closet

Een opmerkelijke nieuwkomer in de winkelstraat: resalebedrijf The Next Closet. Na een succesvolle pop-up shop opent het bedrijf in november een permanente winkel in de Amsterdamse Bilderdijkstraat. De winkel krijgt de toepasselijke naam The Next Shop.

Qurc

Als onderdeel van de missie om duurzame mode toegankelijker te maken, opent Qurc in oktober de deuren van de eerste fysieke winkel van het schoenen merk. Qurc strijkt neer in de Oude Spiegelstraat in Amsterdam. Het merk wil onder andere daar bewijzen dat consumenten nergens op in hoeven te leveren wanneer leer wordt vervangen door niet dierlijke materialen.

Qurc

Live Fast Die Young

Het Duitse merk Live Fast Die Young, afgekort LFDY, trekt aan het einde van het jaar naar Nederland. Vanwege de lockdown die plots wordt afgekondigd is de winkel maar één dag geopend voordat deze weer gesloten wordt. Gelukkig hebben we de beelden.

LFDY-Store in Amsterdam | Foto: LFDY

LFDY-Store in Amsterdam | Foto: LFDY

LFDY-Store in Amsterdam | Foto: LFDY

LFDY-Store in Amsterdam | Foto: LFDY

LFDY-Store in Amsterdam | Foto: LFDY

LFDY-Store in Amsterdam | Foto: LFDY

The Lingerist

Online platform The Lingerist bevindt zich ook onder de debutanten van de winkelstraat. Het bedrijf dat zich focust op duurzame en ethische lingeriemerken biedt in de winkel meer dan 20 merken aan. Elk product is getoetst aan acht duurzaamheidsprincipes. The Lingerist wil iedereen die de winkel bezoekt een goed gevoel geven over zichzelf.

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

The Lingerist

Kitikate

Babykledingmerk Kitikate stapt eind 2021 Nederland in. De eerste winkel van het merk opent in Amstelveen. Kitikate richt zich op kleding voor jongens en meisjes met vrolijke prints, maar heeft daarnaast ook schoenen, accessoires, beddengoed en cadeaus.

Atelier Munro

Het Amsterdamse made-to-measure merk Atelier Munro heeft de eerste eigen winkel geopend aan de Beethovenstraat in Amsterdam. De vestiging krijgt de naam House of Munro omdat het bedrijf wil dat mensen het als een thuisbasis gaan zien voor alles waarmee het bedrijf zich associeert. House of Munro combineert een winkel en een showroom, maar er is ook een koffiebar en een gespecialiseerde bibliotheek te vinden.

Atelier Munro

Atelier Munro

Atelier Munro

Atelier Munro

Atelier Munro

Atelier Munro