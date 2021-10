De grens over: Nubikk opent eerste winkel in België

Tijd om de grens over te gaan. Nederlands schoenenmerk Nubikk opent op 18 november de eerste winkel buiten de landsgrenzen en wel in Antwerpen. Een winkel in de Belgische stad stond al langer op de wensenlijst, maar nu is het eindelijk zover. Bij één winkel extra blijft het niet, Nubikk heeft de pijlen ook gericht op Duitsland, zo vertelt CEO en oprichter Daan Baeten tijdens een telefonisch gesprek.

Het gaat goed met Nubikk, ook al voelt dat voor Baeten raar om te zeggen in een tijd waar zoveel modebedrijven te lijden hadden onder de gevolgen van de coronapandemie. De CEO geeft aan dat het natuurlijk ook bij het schoenenmerk aanpoten was en anders liep dan normaal, maar dat er niks te klagen valt. Recentelijk hield Nubikk een evenement in het Duitse warenhuis KaDeWe en bezoekers waren laaiend enthousiast. Ook spot Baeten met regelmaat ‘zijn’ schoenen op straat.

De ultieme droom is dat Nubikk een wereldmerk wordt, maar het bedrijf wil niet te snel en niet te hard. Daarom eerst de stap naar België. “We wilden altijd al graag onze eigen winkels uitbreiden en in Antwerpen stonden een paar prachtige locaties vrij. Het is op ons pad gekomen.” Toch heeft de Belgische stad altijd getrokken. “Op meerdere plekken krijgen we steeds betere aansluiting met de Belgische markt,” zo vertelt Baeten. Zo liggen de schoenen van Nubikk al bij diverse multibrandstores. “De winkels pakken altijd enkele items uit de collectie, maar het is ook belangrijk dat consumenten meer zien dan alleen die items. In een eigen winkel kun je een geweldig pakket van je hele collectie laten zien.”

Zo gezegd, zo gedaan. Nubikk strijkt dan ook neer in de Korte Gasthuisstraat op nummer elf. De straat huist aan De Meir, maar is niet te commercieel en ook niet te high end, aldus Baeten. Het pand van Nubikk is omringd met diverse retailers en de straat kent veel traffic. “Het is de perfecte combinatie,” aldus de CEO tijdens het gesprek. De winkel zal hetzelfde concept hebben als die in Amsterdam die in 2019 opende. Moderne en neutrale tinten waardoor de schoenen nog beter naar voren komen.

Nubikk

CEO schoenenmerk Nubikk: “Iedereen is het comfort van sneakers gewend”

Nubikk zit al een aantal jaar in een goede flow, zo vertelt Baeten en gelukkig is die flow ook tijdens de coronajaren doorgezet. Wat is dan de unique selling point van Nubikk, waarom is het merk zo populair bij consumenten? “De laatste jaren hebben we ons enorm ontwikkeld op het gebied van comfort en lichtgewicht. De hele collectie is gebaseerd op een goede pasvorm en lichtgewicht zolen.” De winnende combinatie voor Nubikk is dan ook die van lichtgewicht, comfort en modisch. “Iedereen is tegenwoordig het comfort van sneakers gewend en als ze nu boots aantrekken willen ze datzelfde comfort. Dat is het ijkpunt van consumenten, heel anders dan tien jaar geleden.”

Met dit USP heeft Nubikk al wereldwijd consumenten aangetrokken, maar de focus ligt voorlopig op Nederland, België, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In Duitsland heeft het merk al meerdere ‘ontzettend goede partners’ gevonden, maar ook daar kijkt het bedrijf naar eigen winkels. “Ik geloof heel erg in de combinatie van wholesale, eigen winkels en een sterke webshop. Ik denk nog steeds als je in bepaalde steden een winkel hebt, het fantastische marketing is voor je merk. Mensen kunnen je hele collectie zien, de volledige experience ervaren. Het is een enorme trekker voor het merk en het bijt niet om een eigen winkel naast wholesalepartners te hebben in één stad. Het maakt het merk sterker.”

Naast de fysieke uitbreiding van het merk, heeft Baeten ook het oog op de uitbreiding van het assortiment. Zo is Nubikk recent al begonnen met sandalen, espadrilles en kinderschoenen, naast de sneakers, laarzen en dress boots die het heeft. Ook zijn tassen toegevoegd aan het assortiment en heeft Nubikk zelfs een kleine loungewear collectie. Genoeg op de planning dus. “Het heeft zoveel om handen om het bedrijf succesvol en steady te laten groeien, met winkels, de webshop, goede wholesale an altijd de kwaliteit hoog houden. Als je dat bereikt in de landen waar we op focussen, dan willen we langzaam gaan uitbreiden. Daar hebben we onze handen vol aan.”

Volgend jaar bestaat Nubikk tien jaar en Baeten is zeker van plan dat te vieren. Over hoe hij dat gaat doen met het bedrijf, kan hij nog niets kwijt. De droom om wereldwijd succes te bereiken is er zeker. “Als ik in Amerika kom en we hebben daar dezelfde bekendheid verworven als hier, dat zou voor mij wel echt een droom zijn.” Toch is het nu al genieten als hij op straat Nubikk tegenkomt. “Het blijft voor mij het allermooiste, daar blijf ik bij, als je op straat veel mensen ziet met onze schoenen. Dat is voor mij de allergrootste kick.”