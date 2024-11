De kracht van extra’s in wholesale: hoe accessoires merkbeleving versterken

Accessoires en extra’s zijn voor winkeliers meer dan bijproducten; ze versterken merkidentiteiten en creëren een samenhangende winkelervaring die verder gaat dan kledingrekken. Retailers erkennen steeds vaker de strategische waarde van extra’s binnen hun wholesale-strategie: opvallende displays, POS-materialen en thematisch passende items, zoals sokken en petten. Deze bieden een ‘brand experience’ die trouw blijft aan de kern van het merk. Deze elementen geven consumenten bovendien aanknopingspunten om zich met het een te identificeren en bieden B2B-partners een krachtig middel om klanten aan te trekken en loyaliteit te bevorderen.

A fish named Fred: De unieke signatuur in extra’s

A Fish Named Fred, met zijn kenmerkende speelse en vrolijke stijl, heeft dit concept omarmd. Het merk gaat verder dan alleen kleding en biedt een breed scala aan extra’s die een volledige merkbeleving mogelijk maken. Deze aanvullende producten, zoals mokken met unieke prints en kleurrijke sokken, sluiten aan bij de eigenzinnige identiteit van het merk en geven retailers de kans om hun klanten extra’s aan te bieden en een onderscheidende merkbeleving neer te zetten. Het merk versterkt deze uitstraling met maatwerk promotie materialen – denk aan shop-in-shop meubels, behang en decoratieve displays – die de winkel een levendige verlengstuk van A Fish Named Fred maken.

Credits: A fish named Fred

Creatieve inspiratie en klantenbinding

Elke collectie van A Fish Named Fred wordt geïnspireerd door een thema, en de extra producten brengen dit verhaal nog beter tot leven. Naast thematische items besteedt het merk ook aandacht aan persoonlijke attenties voor hun klanten, zoals concertkaartjes of een fles wijn, wat de B2B-klantrelatie versterkt. Deze extra's benadrukken de waardering vanuit A Fish Named Fred voor hun retailers, wat zorgt voor loyaliteit en een hechte band die verder gaat dan alleen een product.

Credits: A fish named Fred

Een compleet concept: 'Sahara Sunset'

Voor zomer 2025 lanceert A Fish Named Fred een lijn geïnspireerd op het thema "Sahara Sunset". Voor deze collectie hebben ze een luxe doos met zeepjes ontwikkeld. De verpakking is helemaal gebrand in de uitstraling en prints van A fish named Fred, en ook is het logo van A fish named Fred in reliëf in de zeepjes terug te vinden en zijn deze in de kleuren van het thema. Dit is slechts een voorbeeld van hoe het merk producten blijft innoveren.

Over de toekomst is A fish named Fred erg enthousiast; er komen gave samenwerkingen en projecten aan waar binnenkort meer over bekend wordt. De uitdaging ligt echter in het overtuigen van retailers van de waarde van een compleet aanbod. Hoewel de focus vaak ligt op de kernproducten zoals colberts en shirts, benadrukt A Fish Named Fred dat een totaalconcept de winkelervaring verrijkt en de merkidentiteit versterkt. Voor retailers en franchise-partners betekent dit een krachtige troef: een volledige ervaring die klanten blijft boeien en de loyaliteit vergroot. Volgens A fish named Fred moet winkelen een experience zijn, en dus moeten leveranciers alles uit de kast halen om dit te realiseren.