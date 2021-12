De meest inspirerende kerstetalages wereldwijd

De feestdagen naderen snel en hoewel er voor veel modeondernemers in deze sobere tijden weinig te vieren valt, proberen we bij FashionUnited de moed erin te houden met een overzicht van de meest kerstige etalages dit jaar van iconische warenhuizen over de hele wereld, van Londen tot New York en Parijs.

Selfridges, Londen

Selfridges belooft kerstdromen waar te maken met zijn feestelijke etalages dit jaar die groots, sprankelend en vrolijk zijn om een ‘theatrale, nostalgische en dromerige sfeer’ te benadrukken deze kerst.

Elke etalage toont fantasievolle glinsterende feestscènes die via inkijkjes worden gepresenteerd alsof ze stiekem worden waargenomen als onverwachte momenten van magie, waarbij iconografie van Hollywood uit de gouden eeuw, filmmusicals en theater wordt samengebracht voor een ‘camp’ en spectaculair feest.

Verschillende etalages zijn voorzien van unieke catwalkstukken en speciaal in opdracht gemaakte creaties van ontwerpers als Simone Rocha en 16Arlington, terwijl drie etalages in Orchard Street zijn voorzien van nieuw werk van de in Londen gevestigde decorontwerpster Pauline Piipponen, die textuur, kleur en tactiele elementen combineert om het thema 'Christmas of Dreams' te interpreteren met een fonkelende boom, een koor bij kaarslicht en een sprookjesbos.

Andrew Keith, algemeen directeur van Selfridges, zei in een verklaring: “We mikken op magische momenten voor onze klanten, hoe ze de feestdagen dit jaar ook willen vieren, met onze 'Christmas of Dreams'. Gevoed door verbeelding, is Selfridges hier om kerstinkopen en het vinden van cadeaus speciaal en leuk te maken, en dit jaar, een beetje surrealistisch.”

“We weten dat onze klanten ervan dromen om samen te zijn, dus we kijken ernaar uit om vrienden en families bij Selfridges te ontvangen om nog meer buitengewone ervaringen te vieren dit feestelijke seizoen."

Harvey Nichols, Londen

De Harvey Nichols ‘laat er licht zijn' deze kerst met zijn levendige display van felle kleuren en stralende lichten wil vreugde en geluk brengen in de straten van Knightsbridge.

De feestelijke etalages zijn getransformeerd met moderne glas-in-loodpanelen die, wanneer er licht doorheen schijnt, een glorieus patroon vormen van kerstkleuren binnen en buiten de ramen.

Elk raam heeft verschillende kleuren om emoties op te roepen - geel brengt energie en opwinding, oranje trekt de aandacht met een vrolijk en opbeurend effect en blauw straalt kalmte en rust uit.

Naast de heldere kleuren toont elke etalage ook een aantrekkelijke selectie van luxe cadeauartikelen op het gebied van mode, beauty, eten en wijn.

Janet Wardley, hoofd visuele presentatie bij Harvey Nichols, zei: "Ons etalageplan voor Kerstmis 2021 is in ware feeststijl ontworpen om de feestvreugde te verspreiden door opbeurende kleuren te gebruiken om emotie, vreugde en geluk op te roepen.

"We wilden iets creëren dat een glimlach op de gezichten van klanten zou toveren, en hoe kunnen we dat beter doen dan met heldere sfeerverhogende gekleurde patronen die zowel binnen als buiten onze winkels verschijnen."

Fortnum and Mason, Londen

De etalages van Fortnum and Mason 2021 in de winkel aan Piccadilly, vieren het buitengewone eten en drinken waar de winkelier bekend om staat, met een vrolijke en humoristische theatrale vertoning rond het thema 'dierlijke dromen'.

De negen etalages brengen dierenfantasieën van een perfecte Fortnum's kerst tot leven. Roodborstjes dansen, zoenen en glijden van feestelijke puddinkjes, eksters bewonderen zichzelf in glinsterende juwelen, egels skiën van meringueheuvels om van te watertanden en een wijze uil geniet van een kopje over een rivier van thee.

Harrods, Londen

Knightsbridge warenhuis Harrods heeft dit feestelijke seizoen een 'Witness a Spectacle' etalage wonderland gecreëerd met een lange, opulente eettafel die zich uitstrekt over negen etalages langs Brompton Road.

Het feestelijke tafereel biedt inspiratie op het gebied van eten, waaronder kreeften, lamsrack en kerstpuddingen, maar ook displays van mode-, juwelen- en woonwarenmerken als Carolina Herrera, Miu Miu, Bvlgari en Tiffany & Co.

Bezoekers kunnen ook QR-codes scannen op geselecteerde etalages en de display tot leven zien komen, en kunstmatige realiteitservaringen en feestelijke filters en animaties gebruiken.

Chanel heeft de winkelingang aan Hans Crescent overgenomen om de 100e verjaardag van Chanel No.5 te vieren met een op de maan geïnspireerde installatie die groter is dan het leven. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan de schattenjacht 'Finding No.5'.

Galeries Lafayette Paris Haussmann, Parijs

Voor de feestdagen dit jaar heeft Galeries Lafayette gekozen voor nostalgie, met als thema '1, 2, 3 Kerstmis' met iconisch speelgoed, poppen, teddyberen en zelfs een robothond in een kerstdorp dat verlicht wordt door het noorderlicht.

Elk van de etalages toont een andere scène uit het surrealistische en vintage universum, van het ontwaken van het speelgoed tot de arrenslee van de kerstman, het speelgoedfeest en het kerstkoor, met een kerstastronaut. Er zijn ook verschillende modesamenwerkingen, waaronder etalages gewijd aan Bottega Veneta en Chloe.

Macy's Herald Square, New York

Macy's in New York heeft een verlegen maar schattig blauw rendier, Tiptoe, geïntroduceerd als het hoofdpersonage in de etalages op Herald Square dit feestseizoen. De etalages volgen het verhaal van Tiptoe, die ontdekt dat ze alles in huis heeft om deel uit te maken van het team van de Kerstman en hoe ze een klein meisje helpt te begrijpen wat het betekent om te 'geloven'.

Dit artikel is vertaald uit het Engels.