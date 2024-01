De Nederlandse retail boekte succes: 4,2 procent omzetstijging in december

December was een goede maand voor de detailhandel, meldt het CBS. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de omzet in december 2023 vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Wat blijkt: de omzet van de retail is met 4,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand in 2022.

Opvallend is de positieve bijdrage van kleding- en schoenwinkels, die beide een grote omzetgroei hebben doorgemaakt. Kledingwinkels noteerden een omzetgroei van 7,3 procent. Schoenenwinkels kenden een stijging van 1,8 procent. De totale non-foodsector liet een stijging van 2,6 procent zien.

Wat ook opvalt: de online verkoop die in december 2023 met 1,2 procent is afgenomen ten opzichte van dezelfde periode in 2022. Webwinkels hebben een groei van 1,3 procent doorgemaakt, terwijl multi-channelers, bedrijven die zowel producten verkopen in fysieke winkels als in een online webshop, een daling van 4,6 procent noteerden.

Bovendien heeft de detailhandel gedurende heel 2023 een groei van bijna 6 procent gerealiseerd ten opzichte van het voorgaande jaar, gecorrigeerd voor koopdagen. De non-foodwinkels groeiden met 3,5 procent. Online verkoop is over het hele jaar met 1,6 procent toegenomen ten opzichte van 2022.