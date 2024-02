De nieuwste uitdaging voor mode: De opkomst van connected experiences

In een steeds digitaler tijdperk zorgt de mode industrie voor een diepgaande verschuiving in de detailhandel, door connected experiences(verbonden ervaringen) te bieden die traditionele grenzen overstijgen.

Het gaat niet langer alleen om het product. Merken als Louis Vuitton herdefiniëren de fysieke ruimte als een platform voor storytelling, het betrekken van consumenten en het vieren van een frictieloos merkverhaal.

Written by Tim Nash, Head of Ignite bij Tim Nash, Head of Ignite bij We Are IPOS , is een visionaire retail influencer die de branche een nieuwe vorm geeft. Door normen uit te dagen en Shop Drop Daily te cureren, belicht hij wereldwijde innovaties in winkelconcepten, visual merchandising, pop-ups, etalages en merkomgevingen.

Louis Vuitton Pharrell Williams Collection Global Activations. Credits: Picture Courtesy of Louis Vuitton.

De Pharrell-evenementen van Louis Vuitton combineren naadloos fysieke en digitale touchpoints om een verhaal te creëren dat de traditionele detailhandel overstijgt, waarbij consumenten worden betrokken, geïnspireerd en opgeleid terwijl ontastbare luxe wordt omgezet in een tastbare, participatieve ervaring.

De meest succesvolle voorbeelden in de detailhandel zijn degenen die de kunst beheersen om verhalen te creëren die veel dieper gaan dan alleen transacties. De toekomst van de branche ligt in het creëren van een consistent en meeslepend verhaal dat op een relevante manier verweven is met elk facet van het merk. Het gebruik van verhalen verbindt op krachtige wijze de punten tussen fysieke en digitale touchpoints, waardoor het publiek wordt meegesleept in een ervaringsreis die niet alleen online te zien is, maar er ook om vraagt in het echte leven te worden ervaren.

Burberry Harrods Takeover. Credits: Picture Courtesy of Burberry.

Burberry's Harrods takeover is een voorbeeld van de naadloze samensmelting van de fysieke en digitale wereld en laat zien hoe merken boeiende content tot leven kunnen brengen op meerdere platforms, traditionele grenzen kunnen overstijgen en de moderne winkelervaring opnieuw kunnen definiëren.

De winkelruimte is het perfecte platform om fans van het merk mee te nemen in een fysieke wereld, zorgvuldig samengesteld om het bredere verhaal te weerspiegelen. De winkel is niet langer alleen voor de verkoop. Het is nu de thuisbasis van het omzetten van het ontastbare in het tastbare, het leveren van een meeslepende ervaring die verder gaat dan het traditionele.

Dankzij haar fysieke aard is mode de perfecte stimulans voor deze evolutie. Merken zoals Jacquemus zien steeds meer het belang in van het omzetten van fantasierijke concepten in echte ervaringen, door consumenten te betrekken, te inspireren en te onderwijzen met visuele content die bij elke gelegenheid de aandacht trekt.

Jacquemus Le Bleu at Selfridges. Credits: Picture Courtesy of Random Studio

Jacquemus Le Bleu bij Selfridges is de belichaming van de toekomst van de modedetailhandel, waarbij fysieke, digitale en interactieve elementen naadloos in elkaar overvloeien om een boeiende en meeslepende ervaring te creëren die de kracht van een verbonden verhaal illustreert.

Door deze norm uit te dagen, speelt de mode-industrie een grote rol in het vervagen van de grenzen tussen platforms. Campagnes zijn niet langer gebonden aan één medium, maar doorkruisen nu social media, productlanceringen, marketingstrategieën, evenementen en nu zelfs de ruimte waar de consument zijn aankoop doet.

Deze kruisbestuiving van touchpoints gaat niet alleen over het tonen van producten, maar opent de deuren naar een wereld waarin elke interactie bijdraagt aan een groter, meeslepend verhaal, waardoor potentiële klanten actieve deelnemers worden.

Gucci x The North Face Pins Pop-Up. Credits: Picture Courtesy of Gucci.

Gucci's innovatieve pin pop-ups veranderen de winkelervaring in een echt 'moment dat ertoe doet', waarbij klanten worden uitgenodigd om op ontdekkingsreis te gaan en persoonlijke interacties worden gestimuleerd.

Voor mij is de winkelruimte het perfecte podium geworden voor een echt 'moment dat ertoe doet'. Het is duidelijk te zien dat de toekomst van de mode begonnen is met het herdefiniëren van de industrie. Merken vertellen niet langer alleen maar een verhaal, ze nodigen uit tot deelname en maken van elke verkoop een moment van persoonlijke verbinding en langdurige betrokkenheid.

Stap in een tijd van onderling verbonden ervaringen, waar de nieuwste trends niet alleen worden waargenomen, maar ook actief worden omarmd.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.