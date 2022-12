De noodklok luidt voor Eindhovense winkeliers, FOE schrijft brandbrief

De Federatie van de Eindhovense winkelcentra (FOE) is bezorgd over de torenhoge energiekosten voor winkeliers, dat schrijft het Eindhovens Dagblad. Winkeliers komen niet in aanmerking voor steunmaatregelen. De FOE vraagt de gemeente om hulp.

Volgens de FOE hebben Eindhovense ondernemers het zwaar. Eerst een coronacrisis, nu een energiecrisis die voor hoge inflaties zorgt, zo schrijft het ED. Theo van de Laar schrijft namens de organisatie een brandbrief aan de gemeente en doelt op de stijgende energieprijzen en een verhoging van de huurprijzen.

De nood is hoger dan ooit, schrijft de voorzitter. “De verkoop loopt terug, marges staan onder druk en daarnaast moeten veel ondernemers ook nog hun opgebouwde coronaschulden terugbetalen.”

Aanvullend op de brandbrief zegt Van de Laar tegen het ED dat de problemen in alle winkelcentra spelen. “Met name de winkelcentra die toch al onder druk staan, voelen de pijn. De centra in bijvoorbeeld Meerhoven en het Kastelenplein hadden het voor de energiecrisis al moeilijk en dan komt dit extra hard aan.”

Verder gelooft Van de Laar dat de gemeente wil helpen, schrijft het ED. In Helmond is er bijvoorbeeld een regeling waarbij ondernemers duizend euro krijgen om energiebesparende maatregelen te nemen. “Dat ze in Helmond iets doen, moet ze hier toch aan het denken zetten. We vragen een redelijke bijdrage. Maatregelen om te verduurzamen hebben bovendien op de lange termijn effect.”