De staat van Belgische winkelgebieden: Leuven haalt Knokke in als rijkste winkelstad

Een nieuw rapport van RetailSonar, de Belgische specialist in locatiestrategie, over vastgoed in de Belgische retailsector belicht de regio’s waar de Belgische consument graag komt én waar de koopkracht ligt. Op basis van voetgangersdata en lokale welvaartscijfers schetst het rapport een helder beeld van het Belgische retaillandschap anno 2026.

Meer bezoekers, langere bezoeken

Het algehele beeld in de twintig drukste retailgebieden van België is positief. In de meeste steden is het aantal bezoekers toegenomen, met uitzondering van secundaire regio’s zoals Turnhout en Sint-Niklaas. Ook in Knokke-Heist lopen de bezoeken terug; een direct gevolg van het beleid tegen overtoerisme waarbij de doorgang met de auto naar het centrum op drukke dagen wordt afgesloten.

Bezoekers blijven bovendien lang plakken: gemiddeld tot wel anderhalf uur door heel het land. Gent is hierbij koploper met maar liefst 97 shopminuten.

Antwerpen en Brussel: koplopers

Antwerpen en Brussel worden in het rapport opnieuw neergezet als de dominante retailsteden. Antwerpen bezit het grootste commerciële hart qua aantal winkels (2.123 panden), maar Brussel heeft de drukste winkelstraat. De Nieuwstraat is met wekelijks 267.000 voorbijgangers de nummer één, gevolgd door de Elseneweg in Elsene (219.000) dat vlak tegen Brussel aanligt, en de Meir in Antwerpen (208.000).

Met wekelijks bijna een half miljoen passanten in deze winkelhoofdsteden wordt de Belgische mode gezien, maar de conversie is een ander verhaal. In Brussel gaat extreme drukte samen met een relatief lage welvaartsindex (5 procent onder het Belgische gemiddelde), wat de vraag oproept hoeveel van dat verkeer zich daadwerkelijk vertaalt in bestedingen.

Leuven: Welvarender dan Knokke

Een opvallende uitkomst in het rapport van RetailSonar is de positie van Leuven. De stad trekt momenteel de rijkste shoppers van België aan. Met een welvaartsindex van 113 procent, dus 13 procent boven het Belgische gemiddelde, laat de studentenstad zelfs de luxe-badplaats Knokke (110 procent) achter zich. De rijkste shoppers van het land zijn te vinden in het centrum van de studentenstad. Zij kunnen zich laten bedienen door multibrandstores als Immagine, New Versailles en SoSophie, met merken uit het middensegment. Winkelstraten met luxury boetieks van grote modehuizen, zoals de Waterloolaan in Brussel, heeft Leuven nog niet.

Tegelijkertijd is die positie riskant. Leuven kent de hoogste woningprijzen van Vlaanderen, wat met name de jonge doelgroep van studenten raakt. Door de extreem lage leegstand heeft de stad bovendien beperkte uitbreidingsmogelijkheden voor winkeliers, wat de drempel voor nieuwe toetreders hoog maakt.

Roeselare: de verborgen parel

Naast de bekende toeristische centra aan de kust, zoals Oostende en Knokke, ontpopt Roeselare zich als de grote verrassing. Hoewel relatief klein, staat de stad op de zeventiende plaats qua winkelaanbod.

De regionale aantrekkingskracht is er flink: meer dan zestig van de bezoekers komt van buiten de stad. Er komen wekelijks bijna dubbel zoveel mensen (103 duizend) winkelen dan er wonen, al brengt die afhankelijkheid van regioverkeer ook risico's met zich mee, zoals mobiliteitsverstoringen.