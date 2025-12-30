De toekomst van merkbinding in de retail: hoe authentieke momenten beklijven

We leven in een tijd waarin mensen meer ervaren dan ooit, maar minder voelen. Schermen domineren, AI versnelt, alles is beschikbaar en vergelijkbaar. De nieuwe uitdaging voor merken: het creëren van momenten die beklijven. Momenten die niet alleen worden gezien, maar ook gevoeld en herinnerd.

Momenteel is er een duidelijke verschuiving zichtbaar: van luid naar stil, van massa naar niche en van digitale efficiëntie naar fysieke emoties. De focus verschuift van “Hoeveel mensen hebben het gezien?” naar “Wie is er echt door geraakt?”. Een paradigmaverschuiving die merken dwingt tot diepere, slimmere en bewustere ensceneringen.

We laten zien welke formats nu succesvol zijn, welke cases de norm bepalen en welke trends de toekomst van de experience vormgeven.

Over de auteur: Karin Leiberg is directrice Brand Activation & Strategy bij de Liganova Group. De bureaugroep werkt voor wereldwijde premiummerken en is gespecialiseerd in brand spaces, experiences en retailcampagnes.

Microculture Activations – van hype naar het verborgene

Pop-ups nemen afscheid van overdadig geënsceneerde, Instagram-first concepten. In plaats daarvan winnen lokale codes, subtiele verwijzingen en culturele diepgang aan belang – het ‘hidden layer’-gevoel maakt experiences intiemer, intelligenter en rustiger, en geeft ze een duurzame impact.

Inzicht:

De toekomst is aan momenten die subtiel zijn, maar beklijven. Het gaat er niet om dat iedereen het ziet, maar dat de juiste mensen het nooit vergeten.

Self Spaces: Welzijn als experience-ecosysteem

Beautylabel Keren Sierra opent een ruimte voor shopping en cosmetische behandelingen bij Breuninger in Stuttgart Credits: Liganova

Winkels worden mini-retraites: health, beauty en wellbeing zijn multisensorisch te ervaren. In tijden van stress en stedelijke overbelasting winnen self spaces aan belang – klanten investeren gericht in immateriële waarden die hun welzijn verhogen. Geur, geluid, advies en design versmelten tot holistische ervaringen die energie geven in plaats van nemen. Merken worden zo enablers van health, herstel en persoonlijk welzijn.

Inzicht:

Herstel is de nieuwe valuta – ruimtes die energie geven in plaats van nemen. Neutrale spaces bestaan niet meer. Of het nu gaat om retail, hospitality of workspace: locaties worden steeds meer gezien als emotionele ecosystemen die actief bijdragen aan het welzijn van mensen.

Mono Focus Spaces: één product, één verhaal en maximale impact

Ikea wijdt een pop-up in Londen aan de Frakta-tas Credits: Studio Xag.

Merken reduceren radicaal: één product, één materiaal, één kleur, één emotie. Duidelijkheid creëert begeerte, omdat het de focus legt op de essentie. In een wereld vol prikkels en een korte aandachtsspanne valt één duidelijke focus meer op dan vele kleine signalen. Tegelijkertijd wordt consumptie bewuster: klanten willen begrijpen waarom een product ertoe doet. Reductie creëert precies die ruimte.

Inzicht:

Reductie wint het van overdaad. Wie reduceert, wint aan waarde en aandacht

Urban Playground – van product naar spel

On Running presenteert met de tijdelijke space 'On Labs Berlin' zijn nieuwste technologieën in actie Credits: Liganova

Winkels en installaties worden echte speelvelden: sport, beweging, street culture en community versmelten tot ervaringen waarbij klanten meedoen in plaats van alleen toekijken of shoppen. Merken creëren ruimtes voor participatie in plaats van pure enscenering – precies wat Generatie Z & Alpha vandaag de dag zoeken: echte ervaringen, geen pure displays. Community's hebben echte ontmoetingsplekken nodig, en merken worden zo enablers die activiteit en interactie stimuleren.

Inzicht:

Interactie wint het van enscenering – actieve ervaringen worden langer onthouden.

Universe Retail – van winkel naar bestemming

Een kijkje in het nieuwe ‘Clubhouse’ van Rapha in Shanghai Credits: Beeld: Rapha

Brand houses ontwikkelen zich tot belevingswerelden: retail, cultuur, community, hospitality en museale showcases versmelten tot immersieve, gecureerde ruimtes, waarin merken door culturele hybridisatie unieke bestemmingen en social spaces creëren – fysieke plekken die in een digitale wereld een echt ankerpunt bieden. Merken ensceneren niet alleen producten, maar complete ervaringen die verhalen vertellen en mensen verbinden.

Inzicht:

Merken als bestemmingen: multisensorische werelden om te ervaren, ontdekken en verbinden.