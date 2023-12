De traditie voorbij: Een andere kijk op kerstetalages en versiering in de retail

Nu de feestdagen snel naderen, is het duidelijk te zien dat merken hun spel dit jaar opvoeren en Kerstmis veranderen in een een echt ontwrichtend feest dat verder gaat dan het gewone. Deze feestelijke seizoen herdefinieert de detailhandel tradities, trekt de aandacht door opvallende felle kleuren, naadloze integratie van digitaal en een statement maken met architecturale overnames van het exterieur. Dankzij gebruik van rijke texturen en dynamische bewegingen worden de zintuigen van de consument consumenten nadrukkelijk geëngageerd door werkelijk buitengewone meeslepende ervaringen die boeien en inspireren.

Geschreven door Tim Nash: Chief Thinker bij iiiF, Curator van Shop Drop Daily, een platform met innovatieve winkelconcepten, visual merchandising, pop-ups, etalages en merkwinkelomgevingen uit de hele wereld.

Louis Vuitton 'Happy Holidays' Christmas Pop-Up, Dosan Seoul Korea. Credits: Courtesy of Dazed Korea via Instagram

Louis Vuitton's 'Happy Holidays' Christmas Pop-Up in Seoul verstoort het alledaagse door het traditionele winkellandschap te transformeren in een feestelijke en betoverende pop-up ervaring, en herdefinieert de manier waarop mensen het seizoen vieren in het hart van de stad.

Traditioneel wordt Kerstmis gedomineerd door rood, groen en goud. Merken als Valentino maken zich echter los van deze beperkingen en brengen een uitbarsting van uitgesproken brutaliteit in het vakantielandschap. Samen met Harrods heeft het Italiaanse modehuis hun kenmerkende levendige roze gebruikt, de aandacht getrokken en de visuele taal geherdefinieerd. Deze afwijking van de norm trekt niet alleen de aandacht van voorbijgangers, maar daagt ook vooroordelen uit en zorgt voor een gevoel van opwinding en nieuwsgierigheid.

Valentino Pink PP Christmas Afternoon Tea at Harrods Tea Rooms, Shanghai China. Credits: Courtesy of Harrods and Valentino via Weibo.

Valentino's gedurfde gebruik van roze overstijgt tradities door een levendige en eigentijdse geest in het seizoen te brengen die conventionele normen uitdaagt.

In een wereld waarin fysiek en digitaal steeds meer met elkaar verweven raken, maken merken meer dan ooit gebruik van technologie om de beperkingen van de fysieke ruimte te overstijgen. Kerstinstallaties zijn niet langer beperkt tot de vier muren van een winkel, waarbij Coach benadrukt hoe ze de 'spill over' naar de digitale sfeer kunnen perfectioneren met hun 'phygital' cadeaucampagne als aanvulling op een aantal bakstenen en mortel pop-ups.

Coach Holiday, Coach House Fifth Avenue Takeover & Instagram Campaign. Nov. 23 Credits: Pictures courtesy of Coach via Instagram.

Coach overstijgt naadloos het digitale en fysieke domein door een hyperrealistische aanpak op meerdere contactpunten met de consument om een geïntegreerde merkervaring te creëren die authentiek overkomt.

Om het alledaagse echt te verstoren, brengen merken hun kerstvieringen op straat. Architecturale exterieureffecten veranderen gebouwen in canvassen voor een vleugje kerstmagie, waarbij alledaagse landschappen worden omgetoverd tot betoverende winterwonderlandschappen. Ontworpen om niet alleen de aandacht te trekken, maar mensen ook aan te moedigen om stil te staan, na te denken en zich onder te dompelen in de feestelijke sfeer (en natuurlijk sociaal te delen!).

Chanel Bond Street London, Nov. 23 Credits: Picture courtesy of LundonLens via Instagram.

Cartier Bond Street London, Nov. 23 Credits: Picture courtesy of LundonLens via Instagram.

Gucci Bond Street London, Nov. 23 Credits: Picture courtesy of LundonLens via Instagram.

Dior Bond Street London, Nov. 23 Credits: Picture courtesy of LundonLens via Instagram.

De architectuur van Bond Street in Londen dient als canvas voor merken om buiten de gebaande paden te denken, zodat ze architectonische kerstdisplays kunnen maken die de traditionele grenzen van de detailhandel doorbreken.

Dit jaar maken zintuiglijke ervaringen gebruik van rijke texturen en dynamische bewegingen om een echte kerstsfeer IRL op te roepen. Van tactiele displays die uitnodigen om aan te raken tot installaties zoals Fortnum & Mason's Dancing Puddings die beweging bevatten, het draait allemaal om onderdompeling in ontzag en verwondering.

Fortnum & Mason’s Christmas Pudding Staircase Installation, London. Credits: Picture Courtesy of Fortnum & Mason via Instagram.

Fortnum & Mason’s Christmas Pudding Staircase Installation, London. Nov. 23 Credits: Picture Courtesy of Fortnum & Mason via Instagram.

Fortnum & Mason’s Christmas Pudding Staircase Installation, London. Nov. 23 Credits: Picture Courtesy of Fortnum & Mason via Instagram.

De Christmas Pudding Staircase Installation van Fortnum & Mason is het toppunt van feestelijk plezier en een sociaal deelbaar statement, en creëert een onweerstaanbare en onmisbare vakantie-ervaring. Het is duidelijk dat de industrie haar doel begint te begrijpen. In combinatie met operationele uitmuntendheid en gestroomlijnde klantenservice gebruiken vooruitstrevende merken deze belangrijke handelsperiode om ervaringen te creëren die niet alleen visueel verbluffend zijn, maar ook emotioneel resonerend en doelgericht.

Zeg maar dag tegen tradities, het is tijd om de magie van de detailhandel echt uit te pakken.

Anya Hindmarch 'Anya's Grotto' Festive Gift Shop Pop-Up, Pont Street London. Nov. 23 Credits: Picture Courtesy of inkl.

Anya Hindmarch's 'Anya's Grotto' Festive Gift Shop Pop-Up in Pont Street in Londen is de gedroomde kerstbestemming, speelt slim in op tradities en biedt een overvloed aan seizoensgebonden plezier dat winkelen verandert in een grillige en vreugdevolle ervaring.