De trends die de retail van 2020 gaan vormgeven volgens Edited

Zou het niet handig zijn om een glazen bol te hebben? Om te zien wat volgend jaar in de mode is, welke ontwikkelingen de retail door maakt en hoe de verschuiving van fysieke winkels naar online zal gaan. Gelukkig hoeft men niet terug te vallen op giswerk, aangezien trendanalisten maar ook onderzoeksbureau Edited hun bevindingen delen. Edited deelt diverse trends in de retail voor 2020 en FashionUnited selecteert de highlights. Zo kan iedereen voorbereid het nieuwe jaar in.

Edited baseert de trends altijd op basis van data waarmee het ontwikkelingen in de mode en retail spot. “Het pop-up model kwam naar voren als winkel van de toekomst en het gaat in 2020 nergens heen,”aldus het rapport. “De efficiëntie van online shoppen dwong fysieke winkels om fris en innovatief te zijn om te overleven in het huidige klimaat van vandaag.” Naast tijdelijk is de winkel van de toekomst ook immersief. Het gaat meer om de ervaringen die te vinden zijn in de winkels, met behulp van techniek en nog steeds een menselijk element. Denk bijvoorbeeld aan connected mirrors, virtuele tours en diverse schermen met extra informatie over het merk.

Daarnaast verwacht Edited dat duurzaamheid de hoogste prioriteit is voor retailers in 2020. Door deze focus ontstaan diverse kansen aldus het onderzoeksbureau, zeker in de virtuele ruimte. Denk bijvoorbeeld aan digitale samples, maar ook digitale mode in fysieke conceptstores zoals te zien was bij Hot:Second. Vergeet daarnaast niet de virtuele influencers die al jaren in de modebranche opduiken. Balmain riep eigen digitale modellen in het leven en online entity Lil Miquela is al model in campagnes van Calvin Klein. Nederlands modeblad Glamour zette in 2019 al een virtueel model op de cover. “Going digital is een belangrijk concept als het gaat om de toekomst van duurzaam ontwerp en we verwachten dat we ook voordelen gaan zien voor andere onderdelen van de mode industrie,” aldus Edited.

Beeld: via Hot:Second