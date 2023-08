De Utrechtse speciaalzaak Hermans Schoenen stopt ermee

Hermans Schoenen, een speciaalzaak gevestigd aan het Oudkerkhof te Utrecht, sluit eind september zijn deuren. De speciaalzaak stopt wegens gebrek aan opvolging, zo vertelt het team aan de Utrechtse krant Duic. Hermans Schoenen staat bekend om ‘de klassieke schoenen met een persoonlijke en servicegerichte aanpak’.

Het bedrijf is niet failliet en gaat ook niet failliet, zo klinkt het. De onderneming wordt niet doorgezet, omdat de service niet bij de jongere generatie aanslaat. “Ondanks dat we het graag doen en het leuk vinden”, meldt het Hermans Schoenen-team aan Duic. Bovendien is er een gebrek aan opvolging.

Hermans Schoenen houdt op dit moment een uitverkoop om de voorraad van de winkel te verkleinen. Hoewel het plan is om de winkel te sluiten, hoopt het team de komende tijd alsnog een koper te vinden.

Hermans Schoenen richt zich op herenschoenen, maar werd in 1906 opgericht door twee zussen die beiden schoenmaat 44 hadden. De vrouwen konden destijds geen passende schoenen vinden. Daarom openden de gezusters een winkel met het idee dat iedereen moest kunnen slagen in het vinden van schoenen.