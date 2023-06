De Vlijt Linnen ontvangt Predicaat Hofleverancier

Voor het 125-jarige jubileum ontvangt de Vlijt Linnen het Predicaat Hofleverancier van de commissaris van de koning in Zeeland, Han Polman, en de burgermeester van Goes, Margo Mulder, zo meldt Vlijt Linnen in een persbericht.

Waar ‘Magazijn De Vlijt’ in 1997 begon als een kleine winkel aan de Opril Grote Markt in Goes, heeft ‘Vlijt Linnen’ inmiddels een webshop en een winkel in Goes en Middelburg.

De Vlijt Linnen is een bedrijf dat zich al vier generaties lang laat onderdompelen in de textielwereld. Door de jaren heen zijn ze uitgebloeid van een algemene textielzaak tot een linnenspeciaalzaak. “Wij zijn trots op deze mijlpaal en verwelkomen iedereen graag in een van onze winkels”, aldus Vlijt Linnen in het persbericht.