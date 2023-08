De vraag naar Yeezy neemt nog niet af

De vraag naar Yeezy-sneakers is niet afgenomen, ondanks bijna een jaar van controverse rondom Adidas' nu verbroken samenwerking met Ye, voorheen bekend als Kanye West.

De eerste levering, die tussen april en juni werd verkocht, leverde de sportkledinggigant 400 miljoen euro op en de waarde van Yeezy's op de tweedehandsmarkt bleef stijgen. Adidas rekent voor zijn tweede levering op nog grotere verkopen, aangezien het een aantal groothandelskanalen heeft geopend om de rest van zijn Yeezy-voorraad te verkopen. Op woensdag begonnen retailers, waaronder JD Sports, met de verkoop van de tweede versie van de schoenen.

Vorige week meldde de Financial Times dat Adidas orders ter waarde van meer dan 508 miljoen euro had ontvangen voor zijn Yeezy-voorraad van 4 miljoen paar. De verkoop van Yeezy werd afgelopen oktober stopgezet nadat de relatie tussen het Duitse sportmerk en Ye stukliep en hun contracten werden verbroken.

De daaropvolgende populariteit betekent dat Yeezy als merk los kan worden gezien van dat van de controversiële oprichter. Als alternatief worden Ye's opmerkingen en acties over het hoofd gezien door zijn klanten en de markt in het algemeen, omdat de sneakers gewilde items blijven die hun doorverkoopwaarde hebben behouden.