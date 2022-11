De Waardevolle Binnenstad: “We moeten digitalisering omarmen”

Binnensteden bruisen niet meer, klonk het tijdens de bijeenkomst ‘De waardevolle binnenstad’ op 7 november. Het evenement is georganiseerd door Retailagenda, DNWS en vastgoedbemiddelaar Kern. Dat binnensteden leeglopen is een probleem dat een aantal jaren teruggaat. Daarom is het tijd dat stadscentra worden aangepakt. Samenwerken en digitalisering omarmen zijn daarbij de boodschap die meerdere malen wordt benadrukt.

“De beleving van het centrum, we hechten er waarde aan”, begint Micky Adriaanse, Minister van Economische zaken. “Als we er geen aandacht aan besteden, wordt het heel kaal.” Het is de eerste keer dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat van zich laat horen als het gaat om de leefbaarheid van de binnensteden. Het is een reactie op de vraag van INretail nadat de brancheorganisatie stelt dat het kabinet moet en kan ingrijpen. Adriaanse lijkt de urgentie te begrijpen en kaart diverse moeilijkheden aan waar stadscentra mee te maken hebben: hoge energieprijzen, huisbazen die de huur verhogen, krapte op de arbeidsmarkt, de leefbaarheid van centra die onder druk staat en grote online spelers die de fysieke winkels domineren. “Het is tijd om samen te werken. Wij- het kabinet, en jullie- de sector. We moeten er samen voor zorgen dat binnensteden een place-to-be worden. Lokaal winkelen wordt populairder dan winkelen in de ‘grote stad’. Het gaat niet alleen om het winkelaanbod, maar ook over cultuur en een goede bibliotheek”, aldus Adriaanse. Hoe binnensteden weer een place-to-be kunnen worden, wordt gedurende de dag uitgelicht in diverse deelsessies die actuele thema’s zoals transformatie, duurzaamheid en digitalisering. De thema’s gaan de diepte in met sprekers uit de retail-, vastgoed-, en overheidssector.

Digitalisering van de binnenstad zorgt voor meer zichtbaarheid van retailers

In de deelsessie ‘Grip krijgen op onze online wereld’ benadrukken Marcel Evers van INretail, Anke Griffoen van schoenenwinkel Caland/Schoen Rotterdam-Amsterdam en H&G Advies, en Michiel Vos van Zupr dat digitalisering van de stadscentra lokale ondernemers zichtbaarder kan maken in de huidige digitale wereld: “Door digitalisering en de opkomst van platformen worden bijna alle traditionele ondernemingen uitgedaagd om hun verdienmodel te optimaliseren dan wel nieuwe marktbenaderingen te zoeken. Zowel fysiek als digitaal”, vertelt Evers. Op dit moment wordt het huidige online speelveld gedomineerd door grote online spelers, zoals Amazon, Bol.com en Zalando- ookwel de Big Tech genoemd. De focus komt daardoor te liggen op prijsconcurrentie, bezorging en het betalen voor online zichtbaarheid. “Dat is precies hoe het niet moet”, klinkt het. “De lokale ondernemer moet juist zichtbaarder worden.” Hoe moet het dan wel? Retailers moeten gezamenlijk een eerlijker online speelveld creëren. “Denk aan een soort thuisbezorgd-app of marktplaats.nl”, vertelt Evers. Zo’n online platform kan lokale retail versterken, doordat de online zichtbaarheid toeneemt. Daarnaast verbetert het de publieke functie van de winkelstraat en behoudt het de leefbaarheid van de binnenstad, doordat consumenten kunnen zien waar een retailer gevestigd zit en wat de stad te bieden heeft. Hoe zo’n platform er precies uit komt te zien, is nog niet bekend. Evers benadrukt dat zo’n project veel tijd, samenwerking en onderhandeling kost.

De digitale kaders moeten dus een gezond speelveld voor de detailhandel fysiek en online bieden, zodat winkeliers maatschappelijk verantwoord een boterham kunnen verdienen, hun sociale rol kunnen spelen en aantrekkelijke winkelgebieden in stand blijven. “In deze geglobaliseerde wereld liggen kansen meer lokaal. Het vraagt echter wel om grote inzet. We moeten creatief gaan denken en handelen om de fysiek en digitale publieke ruimte lokaal vernieuwd vorm te geven waarbij de wensen van burgers een rol spelen”, vertelt Evers. Van ‘too big to fail’ naar kleiner, trager en menselijker is de hoofdlijn van de oplossing volgens Evers. Het draait allemaal om het terugpakken van regie, eigenaarschap, vertrouwen en samenwerking.

‘De waardevolle binnenstad’ laat de sector duidelijk nadenken over oplossingen om de leefbaarheid van stadscentra terug te winnen. Er is voor iedere bezoeker relevante informatie die men mee kan nemen naar zijn eigen organisatie. Daarnaast was er aan het einde van de dag een gelegenheid om samen te sparren onder het mom van een netwerkborrel.