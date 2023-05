Decathlon introduceert abonnement voor producten in België

Antwerpse en Luikse consumenten van Decathlon kunnen vanaf nu onbeperkt materiaal en kleding voor alle sporten lenen middels een maandelijks abonnement, zo maakt Decathlon dinsdag bekend in een persbericht. Decathlon introduceert drie ‘We Play Circular’-abonnementen.

Het aanbod van de abonnementen is echter wel beperkt tot duizend abonnees. Bij de opening van de inschrijving zijn 150 abonnementen beschikbaar, waarna de capaciteit elke maand wordt verhoogd.

Consumenten kunnen zich via de website inschrijven en producten voor alle sporten selecteren, zo staat in het persbericht. De producten kunnen worden opgehaald in de winkels in Antwerpen en Luik.

Het aantal producten dat een consument kan lenen, hangt af van de abonnenmentsvorm. Voor 25 euro per maand, leent men producten voor maximaal 400 euro, voor 50 euro per maand is dat 1.000 euro en voor 95 euro per maand leent men producten voor 2.000 euro. Gebruikers kunnen de producten zolang bijhouden als ze willen, zolang ze abonnee zijn.