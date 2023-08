Decathlon koopt gebruikte sportkleding van eigen merken terug in Duitsland

Decathlon zet opnieuw een stap in het toewerken naar een circulaire economie. Het bedrijf gaat in Duitsland zijn gebruikte textiel terugkopen, zo maakt Decathlon bekend in een persbericht. Onder textiel wordt sportkleding van Decathlon’s eigen merken Forclaz en Quechua verstaan, met een aankoopwaarde van 35 euro of meer.

Decathlon heeft al een ‘Buy Back’-regeling voor de zogenoemde hardwaredivisie, zoals fietsen, ski’s en sups. Voor textiel ontbrak nog de juiste partner die nu gevonden is: Reverse.supply, een bedrijf dat opgericht is in 2021 en retailers ondersteunt bij de re-commerce van hun eigen producten.

Consumenten kunnen hun artikelen registreren via de Buy-Back-portaal en kunnen ze naar de logistieke locatie van Reverse.supply sturen. Daar vindt de sortering plaats, waarbij de items worden verdeeld over prijscategorieën en waar de items worden klaargemaakt om opnieuw verkocht te worden.

In de beginfase zal enkel sportkleding van de merken Forclaz en Quechua geaccepteerd worden. Daarna worden er geleidelijk meer merken toegevoegd, zo staat in het persbericht.

Het ‘Buy Back’-systeem voor de hardwaredivisie leverde de afgelopen maanden ruim 2.500 artikelen op.