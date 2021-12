Decathlon mag toch extra winkel openen in Den Haag door fout provincie

Decathlon mag toch een winkel openen in Den Haag, zo meldt het Algemeen Dagblad. Door een fout van de provincie Zuid-Holland mag de sportwinkel zich toch vestigen in het Forepark.

Het bestemmingsplan van Forepark-Rhône is namelijk goedgekeurd door de Raad van State. In dit bestemmingsplan is ook een vestiging van Decathlon opgenomen. Provincie Zuid-Holland heeft bezwaar tegen het bestemmingsplan, maar blijkt het beroep te laat te hebben ingediend, zo meldt het AD. De provincie wilde met het bezwaar voorkomen dat bedrijven op het terrein van Forepark gaan concurreren met winkels uit de binnenstad van Den Haag. Decathlon heeft al een winkel in de binnenstad.

Al zeven jaar geleden zijn de plannen van Decathlon om een filiaal te openen op het terrein aangekondigd. Het is de bedoeling dat de winkel een ‘try & buy store’ wordt, aldus het AD. De winkel zal dan ook mogelijkheden bieden om te sporten.