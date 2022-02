‘Decathlon sluit laatste Amerikaanse vestigingen’

Decathlon sluit volgende maand de laatste twee vestigingen in de Verenigde Staten, zo meldt de CEO van Decathlon USA tegen de San Francisco Chronicle. De sluiting is onderdeel van een nieuwe strategie van de Franse sportketen.

Decathlon wil zich in de Verenigde Staten focussen op e-commerce en de verkoop bij andere retailers. Zo wil Decathlon verkopen bij onder andere Walmart en Target. “We veranderen ons bedrijfsmodel om ons aan te passen aan de huidige marktomstandigheden en om beter in te spelen op de behoeften van onze klanten,” aldus Christian Ollier, CEO van Decathlon USA, in een statement aan de San Francisco Chronicle.

Decathlon maakte in 2017 een terugkeer in de Verenigde Staten. De sportketen was tussen 1999 en 2006 al actief in de Verenigde Staten met enkele winkels in de buurt van Boston. In 2017 richt het zich op de westkust van het land en opent het een vestiging in San Francisco.