Decathlon verhuurt skikleding als eerste grote sportketen in België

Decathlon verhuurt niet alleen skilatten, maar nu ook skikleding. Het is de eerste grote sportketen in België die dat doet, meldt Decathlon in een persbericht. Zowel kinderen als volwassenen kunnen voor gehuurde skikleding bij de sportketen terecht.

De verhuurservice is onderdeel van de duurzaamheidsstrategie en wil het consumenten makkelijker maken om aan een volledige uitrusting te voldoen nu het leven duurder wordt. “Skikledij huren is voor een gemiddeld gezin een stuk goedkoper dan een volledig nieuwe uitrusting kopen. Zeker voor wie maar één keer per jaar op skivakantie gaat, eens een winters weekendje in de Ardennen boekt of jonge spruiten heeft die ieder jaar uit hun skikleren groeien”, aldus Quentin Goffart, verantwoordelijke verhuur bij Decathlon, in het persbericht. “Bovendien is huren niet alleen goedkoper, het is ook beter voor het klimaat. Daarom zetten we volop in op deze verhuurformule.”

Consumenten kunnen de skikleding online reserveren en vervolgens afhalen in de 35 Decathlon-winkels in België. Het reserveren moet drie dagen op voorhand gedaan worden en de minimum huurperiode bedraagt vijf dagen. Daarnaast is het mogelijk om de kledij vooraf te passen en advies te vragen in de winkel.

Het huren van skikledij voor kinderen kost twee euro per dag. Voor volwassenen kost dat drie euro per dag.