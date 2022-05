‘Deens merk Selected sluit alle 1.300 winkels in China’

Deens merk Selected (voorheen Selected Homme en Selected Femme) sluit naar verluidt alle winkels in China, zo meldt Jing Daily op basis van een persbericht van het merk. FashionUnited heeft contact gezocht met het merk maar tot op heden nog geen reactie ontvangen.

Het Deense merk zal per 31 juli alle fysieke winkels sluiten in China. Het moederbedrijf Bestseller geeft volgens Jing Daily aan dat de pandemie heeft gezorgd voor veranderingen in het consumentengedrag wat de traditionele retail in China heeft beïnvloed. Selected vestigde zich voor het eerst in China in 2008.

Het is onduidelijk wat er gebeurt met de online aanwezigheid van Selected in China. Het merk heeft een eigen website maar is ook actief op Weibo, WeChat, Tmall en JD.com.

Selected valt onder de Bestseller groep. Het merk is hierdoor een zustermerk van onder andere Only, Vero Moda, Vila, Jack & Jones, Pieces, Only & Sons, Kids Only, Only Play, Only Carmakoma, Jacqueline de Yong, Name It, Lmtd, Noisy May, Object, Y.A.S. en Mamalicious.