Deens merk Selected stapt België in met twee monobrandstores

Bestseller-merk Selected maakt de stap naar de Belgische winkelstraat. Het merk opent in de eerste week van april een winkel in Antwerpen en een week later een winkel in Brugge, zo laat een woordvoerder weten.

De winkel in Antwerpen is te vinden op de Huidevetterstraat. Het pand heeft zo’n 300 vierkante meter aan winkelvloeroppervlak. Hierdoor biedt het plek aan de gehele dames- en herencollectie van Selected.

"België is altijd een belangrijke markt geweest voor ons. Met een stevige basis in groothandel en online verkoop is het openen van een flagshipstore in Antwerpen een logische volgende stap”, aldus brand director Daniel Mayer in een statement. “Deze winkel brengt onze volledige merkbeleving naar de stad en weerspiegelt onze esthetiek, ons vakmanschap en onze toewijding aan kwaliteit. We kijken er enorm naar uit om onze band met de Belgische klant verder te versterken."

Een rendering van de Selected-winkel in Antwerpen. Credits: Bestseller