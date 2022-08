Deens merk Stine Goya opent eerste fysieke winkel over de grens

Het Deense modemerk Stine Goya gaat de eerste fysieke winkel buiten de Deense grenzen openen, zo blijkt uit een persbericht van het merk. Stine Goya strijkt namelijk neer in het het Verenigd Koninkrijk. In september dit jaar zullen de deuren openen in Londen.

"We hebben een sterke fan base in het Verenigd Koninkrijk opgebouwd de afgelopen jaren en hebben een sterke toename in orders gezien, zowel wholesale als e-commerce," aldus Thomas Hertz, CEO van het Deense merk, in het persbericht. "Het openen van een fysieke winkel in Londen om ons verder te verankeren in de gemeenschap was de volgende logische stap."

Stine Goya heeft in Denemarken al drie eigen winkels. Daarnaast is het merk ook te koop bij vierhonderd retailers wereldwijd. Het merk staat bekend om de kleurrijke ontwerpen en speelse prints. Deze identiteit zal ook terug te zien zijn in het ontwerp van de winkel, aldus het persbericht.