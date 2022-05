Delvaux opent eerste winkel in het Midden-Oosten

Belgische tassenmerk Delvaux heeft de eerste winkel geopend in het Midden-Oosten zo blijkt op de Instagram en website van het merk. Delvaux is neer gestreken in Dubai.

Delvaux heeft een plek gevonden op de begane grond van The Dubai Mall, aldus de website. Nieuwsplatform WWD meldt dat de winkel bijna 200 vierkante meter is. Delvaux heeft al 57 winkels wereldwijd waarvan 34 in Azië. Daarnaast heeft het er 6 in het thuisland België.

Delvaux is vorig jaar overgenomen door luxegroep Richemont. Sindsdien is oud CEO Jean-Marc Loubier ook teruggekeerd bij het merk. Het was de eerste verandering bij het toonaangevende Belgische tassenmerk sinds de overname. Over de plannen van Richemont met het merk is weinig bekend, behalve dat Delvaux ‘gepositioneerd voor de toekomst’ zal worden.