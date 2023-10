Denimmerk Butcher of Blue maakt stap terug naar eigen retail

Kledingmerk Butcher of Blue keert terug naar de winkelstraat. Het merk opent namelijk een pop-up in Utrecht, zo meldt het bedrijf in een persbericht. Butcher of Blue is te vinden op Steenweg 60.

“Hoewel Butcher of Blue oorspronkelijk niet van plan was om een eigen winkel te openen, konden zij deze kans niet laten liggen”, aldus het bericht. Ter ere van de pop-up lanceert Butcher of Blue ook een limited edition ‘Utrecht’ trui. Ook zullen eerdere samenwerkingen van het merk met onder andere Brekr en Koppel Bikeshop Amersfoort in de pop-up te vinden zijn.

Butcher of Blue wordt bij meer dan 140 verkooppunten wereldwijd verkocht. Het merk opende in 2018 al een eigen monobrandstore in Amsterdam, maar deze is inmiddels gesloten.