Denimwinkel Tenue de Nîmes sluit winkel op Haarlemmerstraat

Iconische Nederlandse denimwinkel Tenue de Nîmes sluit na tien jaar de winkel op de Haarlemmerstraat in Amsterdam, zo meldt CEO Menno van Meurs op LinkedIn. Het is niet het einde van Tenue de Nîmes. Op de Elandsgracht worden de werkzaamheden verder gezet en dit najaar zal het bedrijf ook op een nieuwe locatie openen.

De nieuwe locatie die dit najaar moet openen zal focussen op het eigen merk van Meurs: Tenue. In deze vestiging ligt de focus op Tenue. Jeans en de Tenue. repair shop zal daar ook worden doorgezet, aldus het bericht van Meurs.

"Hoewel het vreemd is om gedag te zeggen tegen deze winkel, hebben we zin in de volgende stappen, met jullie, onze geliefde Tenue de Nîmes vrienden," aldus Meurs in het bericht.