Derde brandstore voor Josh V

Nederlands damesmodemerk Josh V blijft bouwen aan de retail aanwezigheid. Twee jaar na de opening van de eerste winkel kondigt het bedrijf de locatie van de derde aan. Het merk zal neerstrijken in Arnhem.

Oprichtster en eigenaresse Josh Veldhuizen: “We zien dat onze klanten juist nu behoefte hebben aan merken met een duidelijke identiteit en een sterke community. Arnhem is een belangrijke volgende stap in onze uitbreiding, en we kunnen niet wachten om de JOSH V-beleving ook daar tot leven te brengen. Het voelt bijzonder om onze brandstorefamilie uit te breiden en zo nog dichter bij onze klanten te staan."

De eerdere winkels zijn te vinden in Laren en Den Bosch. Met Arnhem krijgt Josh V er verdere spreiding in het land bij. Naast eigen winkels heeft het merk ook diverse wholesalepunten waarvan het aantal tevens blijft groeien, aldus het persbericht. Het merk heeft inmiddels ruim 500 partnerwinkels verspreid over Europa.

De openingsdatum van de nieuwe winkel in Arnhem is nog niet bekend.