Designer Outlet Roermond dicht vanwege hoogwater in Limburg

Designer Outlet Roermond is dit weekend gesloten. Er geldt een noodverordening van de veiligheidsregio Limburg Noord vanwege het hoogwater.

In de noodverordening is te lezen dat een reguliere toestroom van bezoekers aan Designer Outlet Roermond ten tijde van het hoog water niet wenselijk is. De outlet blijft voorlopig gesloten tot in ieder geval zondag 18 juli. Door de noodverorderning is het verboden om op het terrein van Designer Outlet Roermond te zijn wanneer iemand niet rechtstreeks betrokken is bij de hulpverlening en/of onderzoek.

Delen van België, Duitsland en Nederland hebben de afgelopen dagen te maken met extreme regenval en overstromingen. België is zwaargetroffen en ook delen van Limburg in Nederland zijn overstroomd.