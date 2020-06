Detailhandel Nederland roept klanten op: respecteer coronaregels tijdens het winkelen

Nederlandse winkeliers zien dat steeds minder klanten zich aan de coronaregels houden. Dat levert soms discussies op, en in enkele gevallen zelfs agressie-incidenten. Dat blijkt uit een enquête van Detailhandel Nederland, die tussen 15 en 19 juni werd gehouden onder 332 winkeliers. De belangenorganisatie van winkeliers doet in een persbericht een oproep aan klanten om de coronaregels, en elkaar, in de winkel te respecteren.

Winkeliers worden onder meer geconfronteerd met klanten die zich niet aan de 1,5 meter afstand houden of in grotere groepen naar winkels komen. Bij sommige winkels is er maar één kassa open of mag een beperkt aantal klanten de winkel betreden, met wachtrijen tot gevolg. Dat leidt tot ongeduld onder klanten, en tot woordenwisselingen onderling - of met de winkeliers. 56 procent van de winkeliers zag een toename van discussies in de winkel; 13 procent maakte meer agressie-incidenten mee.

Dat is voor de winkeliers niet prettig. “We roepen daarom consumenten op om de regels en elkaar te respecteren en zich ook in de winkel aan de regels te houden,” aldus Bert van Steeg, adjunct directeur van Detailhandel Nederland, in het persbericht van de organisatie. “De winkelier heeft gastvrijheid hoog in het vaandel. Om steeds meer als een soort politieagent te moeten optreden past daar niet bij en doet afbreuk aan de sfeer die men probeert te creëren.”

Aan het Protocol Verantwoord Winkelen, dat eind maart werd ingevoerd, ligt het niet. Tachtig procent van de winkeliers vindt de maatregelen uit het protocol werkbaar, en zeventig procent vindt dat deze geen aanpassing behoeven, zo is in de enquête te lezen. Van Steeg: “Winkeliers vinden het belangrijk vast te houden aan de huidige maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Het gaat om de gezondheid van eigen medewerkers, maar ook van consumenten zelf.” Nu is het nog een kwestie van volhouden, aldus Van Steeg. “Funshoppen is nog echt niet aan de orde. We willen wel dat mensen met een veilig en prettig gevoel kunnen winkelen.”