Deuren mogen open, maar Bijenkorf houdt na versoepeling vast aan winkelen op afspraak

Beeld: Bijenkorf

De Bijenkorf hanteert ook vanaf 28 april 2021 winkelen op afspraak in al zijn winkels, zo luidt het persbericht. De maatregel zal wel voorzien zijn van verruiming.

Het warenhuis zal de maatregel voorlopig blijven hanteren. Het is wel mogelijk een uur van te voren een afspraak in te plannen. Bovendien zullen er meer klanten tegelijkertijd naar binnen mogen dan voorheen. Op deze manier kan het warenhuis het maximum van één klant per 25 m2 waarborgen.

Uit eigen onderzoek van de Bijenkorf blijkt dat winkelen op afspraak wordt gewaardeerd door de klanten: bijna driekwart voelt zich bijzonder en er wordt een groot gevoel van veiligheid tijdens het winkelen opgemerkt, zo is te lezen.

Giovanni Colauto, CEO van Bijenkorf, in het persbericht: “De meeste klanten komen doelgericht winkelen. Door ze op afspraak te ontvangen kunnen we hun een betere service en een veilige, rustige en prettige winkelervaring bieden.” het winkelen op afspraak is in lijn met advies van INretail verlengd, voegt Colauto toe in het persbericht. “Op deze manier kunnen we prioriteit aan klantbeleving geven en de veiligheid van de klanten en medewerkers garanderen.”

Er kan een afspraak bij het warenhuis gemaakt worden van vier dagen tot een uur van tevoren, voor een tijdslot van twee uur.